〈「基地内カップルは多い」「私は噂を立てられたけど…」航空自衛隊に6年勤務した“セクシーすぎる元航空自衛官”（25）が明かす、“自衛隊の意外な恋愛事情”〉から続く

約6年3か月勤務した航空自衛官を辞めて、クラブやフェスで活躍するセクシーなダンスグループ「CYBERJAPAN DANCERS」に加入したAIKA（25）。自衛隊を辞めたことで解放された生活、自衛隊とCYBERJAPAN DANCERSのギャップ、ファンから寄せられる声などについて、話を聞いた。（全4回の4回目／1回目から読む）

【衝撃画像】「ギャップがすごい」美しすぎる元航空自衛官・AIKAさん25歳の“セクシーすぎるダンサー姿”を写真で見る（写真多数）



AIKAさん ©釜谷洋史／文藝春秋

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航空自衛隊の退職を報告、そのとき上司の反応は？

――CYBERJAPAN DANCERSのオーディションに応募したものの、在職中だったために副業に当たってしまい、CYBERJAPAN DANCERS側も「転職にしては振り幅が大きすぎる」と引き気味だったので、オーディションを受ける話は一旦保留になったと。

AIKA でも6月には航空自衛隊を辞めようと、自分の中で決めていて。退職してからCYBERJAPAN DANCERSの担当者に「辞めました」と連絡しました。退職後は副業でも公務員でもなくなるので、お試しで踊らせてもらうことができるようになって。そこからチョコチョコと仕事をさせてもらうようになりました。

――退職を告げられた上司の反応は。

AIKA 「せっかく階級も上がって、これからなのに」と言われましたけど、「やりたいことのほうが大きいので」と答えました。でも、何をやりたいかは細かく言っていなくて（笑）。

自衛隊は次の就職先が決まっていないと辞められないので、みなさんの面倒見がすごくいいんです。ニートになるのは絶対に許されないような雰囲気で。いろいろ心配してもらったり、動いてくださると申し訳ないので、「次もちゃんとしたところに決まっています」と言ったんです。

「妹は『ヤバッ』とだけ（笑）」家族の意外な反応

――家族には報告していなかったのですか？

AIKA 今年の2月に『週刊さんまとマツコ』に出させていただいて。その出演が決まったタイミングで言いました。昔からやりたいことがあったら、どこまでもやらないと気が済まない性格だと両親も知っているので、「またか。今度はなんだ？」という反応でしたけど、みんな応援してくれています。

おじいちゃんは亡くなってしまいましたが、おばあちゃんは「元気だったらなんでもいい」と言ってくれて。妹は「ヤバッ」とだけ（笑）。どんな意味の「ヤバッ」なのかはわからないんですけど。

「昔は夜10時の消灯ラッパで寝ていたのに、今は…」退職後の“解放された生活”

――自衛隊でイヤな経験はなかったとのことですが、それでも辞めてうれしかったことってありそうですけど。

AIKA 夜9時の門限がなくなったことですね（笑）。さっきも話しましたけど、実際は8時半までには帰らないといけないし、県外に出るなら行動計画を提出しないといけないし、海外に行く場合も海外渡航申請も必要でしたから。

計画なしにはどこにも行けなかったんですけど、辞めてからは「そうだ、明日韓国に行こう」ってノリで動けるようになったのがうれしいですね。

でも面白いことに、門限から解放されてもはっちゃけなくて。欲求がなくなってしまったというか（笑）。自衛隊のときは冬休みや夏休みに絶対旅行に行っていたのに、気軽に行ける環境になったら、かえって行かなくなりました。縛られているときのほうが行きたくなるんですよね。

――CYBERJAPAN DANCERSとしての活動を始めてみて、どうですか。

AIKA 生活が180度変わりましたね。昔は夜10時の消灯ラッパで寝ていたのに、今は夜10時に踊っているんです（笑）。驚いたことはそんなに多くないですが、それは入りたてだからかもしれませんね。

今までは迷彩服だったけど…露出度の高い衣装も「カッコいいな」

――ダンスはすんなりと。

AIKA 先輩たちに何度か教えていただいて、あとは実際の現場で実践を重ねたり、先輩の動画を見ながら見よう見まねでやったりしているんですが、キツいと思ったことは一度もないです。やりたいと思って入った世界なので、チャレンジしかなくて。やりたいことをやるのって苦にならないもんだと感じています。

どちらかというと自衛隊の行軍とか訓練のほうが大変だったかも（笑）。でも、あの経験があったからこそ今ここにいるのかなとも思いますね。

――YouTubeでCYBERJAPAN DANCERSの動画を見た時に、規律や礼儀正しさを感じて惹かれたと話していましたが。

AIKA 上下関係はちゃんとしていて、挨拶もきちっとしています。自分が思っていたとおりのグループでした。当たり前と感じるくらい自然なこととして、それができているので「さすが」というよりも「そうだよね」という感覚で。もし上下関係が緩いグループだったら、逆に馴染めなかったかもしれません。

――露出度の高い衣装に抵抗は。

AIKA 気になりませんでした。「今まで迷彩服だったのに」といったギャップはあるかもしれませんが、「カッコいいな」と思えているので。

「1歩目が誰よりも早い」今も活きている航空自衛隊時代の経験

――「自衛隊での経験があったからこそ今ここにいる」とのことですが、特に活きていることって。

AIKA 瞬発力です。新宿の「ZERO TOKYO」というクラブでお仕事させていただいているんですが、シャンパンが出るときメンバーみんなで運ぶんですね。呼ばれた瞬間の1歩目が誰よりも早いって先輩から言われます。これは間違いなく、航空自衛隊で培った時間ぴったりに動く習慣と瞬発力が活きていますね。

これは癖の話になるんですけど、立っているときに無意識に手をグーにして体の脇に付けてしまうんです。自衛隊だと手を開いているとだらしないということで、そうしていたのが染み付いていて。

ファンミーティングで写真を撮ったときに自然とグーになっていました（笑）。これはまだ抜けていない習慣ですね。ベッドメイキングはもうやりたくなかったんですけど、活かす場面がなくてよかったです（笑）。

「匍匐前進のポーズをしてください」とリクエストされることも

――ファンの方からはどんな声が寄せられていますか。

AIKA インスタのコメント欄を見ると、自衛隊に詳しい方や興味がある方がかなりコメントしてくれてます。テレビで匍匐（ほふく）前進のシーンが放送されたときも、「その進み方は違う」みたいな詳しいコメントが来たりして。ミリタリーマニアの方にも認知されているのかもしれませんね。

イベントで「匍匐前進のポーズをしてください」とリクエストされたこともあります（笑）。でもポーズだけって難しくて、実際に前進しながらでないとあの体勢はできないんですよね。

あと「敬礼してください」のリクエストはよくもらいます。

――自衛隊時代の同期や上官の方々は、今の活動を知ったら驚くでしょうね。

AIKA テレビやSNSを通じて知っている人がほとんどだと思います。まったく知らなかった人から来るDMはウザいと感じることもありますが（笑）、みんな応援してくれているので安心して活動できています。どんな反応をされるのか不安だったんですけど、意外とイイ感じですね。

「ギャップがすごい」CYBERJAPAN DANCERS加入に対する周囲の反応

――自衛隊からCYBERJAPAN DANCERSへのギャップについても言われていそうですが。

AIKA ギャップがすごいとよく言われます。でも自分の中ではあまり感じていなくて。やっていることは違うけれど、掛けている思いは一緒なんで。自衛隊のときも、CYBERJAPAN DANCERSに入ったときも、どちらも真剣に向き合っている。格好は変わっても、自分は変わっていないですね。

モンチッチの髪型で迷彩服を着ていた頃とは見た目は全然違いますが、その前後の私は今とそんなに変わらないんです。化粧は少し薄かったかもしれませんが、着るものの趣味も美意識も当時から変わっていなくて。ただ披露する場所がなかっただけで（笑）。

――今後の目標って。

AIKA いろいろやってみたいんですけど、戦闘機関係の雑誌のグラビアのようなお仕事にも興味があります。自衛隊とCYBERJAPAN DANCERSの両方のファンの方に楽しんでもらえるようなことができたらいいなと。

――今は仕事があるたびに、新幹線で東京まで出てきているそうですが。

AIKA 東京に住んだほうが絶対に楽だとわかっているんですが、少し怖くて（笑）。実家を出て寮に住んでいたことはあっても、東京に住んだことがないんです。どのエリアに住んだらいいかもわからないし。なので、様子を見ながら徐々に東京に近づいていこうかなと。

自衛隊での6年間があったからこそ今がある

――改めて6年間の自衛隊生活は、AIKAさんにとってどんな意味を持つものでした？

AIKA 自衛隊の経験がなかったら、今ここにいることもなかったでしょうね。忍耐も根性も責任感も、全部自衛隊で鍛えられました。ある程度のことは乗り越えられるという自信も、自衛隊の6年間があったからこそですし。

先が見えてしまうことが自分には合わなかったけれど、それでもあの6年間があったから、CYBERJAPAN DANCERSに惹かれたときに飛び込めた。自分のやりたいことをやらずに後悔しそうだと気づけたのも、充実した6年間があったからですね。

ただ、これだけ言っているわりに、自衛隊にいた証拠が何も残っていないんですよね。制服も全部返却しなければいけないし、隊員証も返して、写真もほとんど消してしまったので。

とくにモンチッチ時代の写真は黒歴史なので完全消去です（笑）。だから「自衛隊にいたの嘘でしょ」と言われることもあるんですけど、自衛隊のことを話せば話すほど、一般の人では知り得ないことが出てくると思います。それくらい濃い6年間を送っていましたね。

撮影＝釜谷洋史／文藝春秋

（平田 裕介）