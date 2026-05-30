上益城産4品目、先着100名に特典付き！ みのる食堂アミュプラザくまもと店「ＪＡかみましきフェア」

記事ポイント 熊本県上益城産のスイートコーン「ゴールドラッシュ」やスイカ「金色羅皇」など4品目を使用した限定メニューを提供フェアメニュー注文の先着100名にくまモンのステッカーをプレゼント開催期間は2026年6月1日（月）〜6月7日（日）の1週間限定 熊本県上益城産のスイートコーン「ゴールドラッシュ」やスイカ「金色羅皇」など4品目を使用した限定メニューを提供フェアメニュー注文の先着100名にくまモンのステッカーをプレゼント開催期間は2026年6月1日（月）〜6月7日（日）の1週間限定

熊本県の農産物を味わえる期間限定フェアが、アミュプラザくまもと6階の飲食店で開催されます。

ＪＡ全農が直営する「みのる食堂アミュプラザくまもと店」では、2026年6月1日（月）から6月7日（日）の7日間、「ＪＡかみましきフェア」を実施します。

旬の上益城産食材を使った限定メニューが揃い、先着特典も用意されています。

みのる食堂アミュプラザくまもと店「ＪＡかみましきフェア」





開催期間：2026年6月1日（月）〜6月7日（日）開催店舗：みのる食堂 アミュプラザくまもと店（熊本市西区春日三丁目15番26号 アミュプラザくまもと6階）先着特典：フェアメニュー注文の先着100名にくまモンのステッカーをプレゼント

「ＪＡかみましきフェア」では、熊本県のほぼ中央に位置する上益城郡の農産物を使った限定メニューを7日間提供します。

ＪＡかみましきの管内は平坦地域から中山間地まで広がり、豊かな森林資源と水源に恵まれた産地として知られています。

今回のフェアで使用される食材は、旬を迎えたスイートコーン「ゴールドラッシュ」、ミニトマト、スイカ「金色羅皇（こんじきらおう）」、新茶・矢部茶の4品目です。

上益城産4品目の限定メニュー

フェアで提供される限定メニューには、上益城郡を代表する農産物が使われています。

スイートコーン「ゴールドラッシュ」は糖度の高さで知られる品種で、ミニトマトや「金色羅皇（こんじきらおう）」と呼ばれるスイカも食材として登場します。

また、地域の茶文化を代表する新茶・矢部茶も使用されており、上益城産の食材を一度に味わえる構成になっています。

トマト・スイカ・イチゴ・ニラ・ピーマンといった多彩な特産品を生む上益城の農業力が、1週間限定のメニューに凝縮されています。

先着100名へのくまモンステッカー特典

フェア期間中にメニューを注文した先着100名には、くまモンのステッカーが配布されます。

フェアで使用する熊本県産食材は、ＪＡ全農が運営する通販サイト「you+youくまもと 農畜産物市場」でも購入できます。

旬の上益城産農産物を食卓でも楽しみたい場合は、公式サイトに購入情報が掲載されています。

「みのる食堂アミュプラザくまもと店」は、ＪＡ全農が直営する飲食店舗で、産地直結の食材を活かしたメニューを提供しています。

アミュプラザくまもと6階という立地から、ショッピングのついでに旬の熊本県産農産物を使った料理を味わえます。

スイートコーン「ゴールドラッシュ」や「金色羅皇（こんじきらおう）」など、フェア限定ならではの食材を使ったメニューは6月7日（日）までの提供です。

みのる食堂アミュプラザくまもと店「ＪＡかみましきフェア」の紹介でした。

よくある質問

Q. フェアの開催期間はいつからいつまでですか？

A. 2026年6月1日（月）から6月7日（日）までの7日間です。

Q. くまモンのステッカーはどのようにもらえますか？

A. フェア期間中にフェアメニューを注文した先着100名に配布されます。

なくなり次第終了です。

Q. フェアで使用される上益城産食材はどこで購入できますか？

A. ＪＡ全農が運営する通販サイト「you+youくまもと 農畜産物市場」で購入できます。

詳細は同サイトに掲載されています。

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