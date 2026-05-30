約6年3か月勤務した航空自衛官を辞めて、クラブやフェスで活躍するセクシーなダンスグループ「CYBERJAPAN DANCERS」に加入したAIKA（25）。人見知りながらも目立ちたかったという少女時代、航空自衛官を目指した理由、女性枠が非常に少ないなかで挑んだ採用試験などについて、話を聞いた。（全4回の1回目／2回目に続く）

【衝撃画像】セクシーすぎる…美しすぎる元航空自衛官・AIKAさん25歳の“大胆すぎるダンサー姿”を写真で見る（写真多数）



AIKAさん ©釜谷洋史／文藝春秋

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父は日本人、母はスペイン系フィリピン人

――出身はどちらですか？

AIKA 群馬県の桐生市です。生まれも育ちもずっと桐生で、高校を卒業して自衛隊に入るときに初めて群馬を出ました。自衛隊を辞めてからは、また群馬に戻って一人暮らしをしています。

――お父さんが日本人で、お母さんがスペイン系フィリピン人とのことですが。

AIKA そうです。ものすごく大まかな話になるんですけど、フィリピンはスペインの植民地だった関係でスペイン系フィリピン人がいて、純フィリピン人、中国系フィリピン人もいるんです。お母さんはスペイン系で、タガログ語、日本語、英語、それにスペイン語も少し話せます。

――いわゆる「ハーフ」として育ってきて、大変なことはありましたか。

AIKA 私の時代はハーフが多かったのもあって、いじめられたことはなかったです。同じ学年にフィリピン系のハーフが7人くらいいて。各クラスに必ず1人はいるような状況だったので。授業参観にもフィリピン人の父兄がたくさん来ていました。

ただ、父方の祖父母が厳しくて。「ハーフだからこそ礼儀や箸の持ち方、挨拶をしっかりしなさい、いじめられないようにしなさい」と、昔から厳しく育てられました。門限も結構厳しかったですし。祖父母の世代からすれば心配だったのだと思います。

一方、お父さんとお母さんは結構自由な人たちで、のびのびと育ててくれました。厳しかったのは祖父母だけです。

祖父母は近所に住んでいて、魚屋さんをやっていたんですよ。暇があれば祖父母のところへ遊びに行っていたので、おのずと会う機会が多くて。おじいちゃん、おばあちゃんが、礼儀に関するしつけを担ってくれてた感じですね。

「小学校の時はすごく明るかったんですが」年を重ねるごとに人見知りが強くなり…

――どんな子供でした？

AIKA 小学校の時はすごく明るかったんですが、年を重ねるごとに人見知りが強くなりましたね。なぜかはわからないんですが、いろんな人と出会うたびに人見知りになっていった気がします。

リーダー的な役割も得意ではなくて、言われるがままのほうが楽でした。クラスのヒエラルキーとか、そういうのもあまり好きではなかったですね。

――でも、どこかで目立ちたいという気持ちが。

AIKA ありましたね。3歳から祖父母にやれと言われてピアノを続けていて、小学校から高校まで合唱コンクールのピアノ伴奏をずっとやっていました。

伴奏者は立候補制で、オーディションみたいに立候補した子たちが演奏して多数決で伴奏に選ばれるんですよ。課題曲がアンジェラ・アキさんの「手紙」で、それを弾いて選ばれましたね。

「何かで輝きたい」って気持ちがどこかにあったんでしょうね。前に出るのが得意ではなかったけれど、ピアノという形では目立てた。あと、負けず嫌いの部分もあったんだと思います。

高1のときに芸能事務所の人から声をかけられたことも

――ピアノ以外には。

AIKA 中学ではソフトボール部に入ってキャッチャーをやっていました。誘われたのと「カッコいいな」と思って入ったんです。高校は商業高校で、淡々と過ごしていた感じです。

ただ、自分では意識していなかったんですけど、妹のまわりの子たちが私のことを知っていて、いろいろ聞かれたりしてたらしくて。自分ではわからなかったけど、私は元気系のハーフみたいな感じで認識されてたみたいですね。

――群馬はヤンキー文化が強いと言われることもありますが。

AIKA 多いです（笑）。でも、祖父母に厳しく育てられていたので、そちらの方面には行かなかったです。そういう友達はたくさんいましたけどね。お父さんも若い頃に一瞬グレていたと聞いていて、それで祖父母がガッカリしたと。

――中学生、高校生になると、東京へ遊びに出たりしましたか。

AIKA 半年に1回くらい、友達と原宿へ行ったりしていました。群馬は遊ぶところがないので。1度だけ、高1のときに芸能事務所の人から声をかけられたことがあって。

でも、そのときは何とも思わなかったです。「嘘なんじゃないか」とか「怪しい人かな」としか感じなくて、アイドルや芸能界への憧れとかもとくになかったですよ。

「いくつかきっかけがあって」なぜ航空自衛隊を目指すようになったのか？

――自衛隊に入ったのは、なにか惹かれるものがあったからですよね。

AIKA いくつかきっかけがあって。まず、お父さんが陸上自衛隊出身だということ。お父さんは家で自衛隊の話をずっとしていました。私は聞き流していたんですけど、知らず知らずのうちに洗脳されていたのかもしれないですね（笑）。

それから、小さい頃に自衛隊のお祭りに行って、制服姿の女性自衛官を見たときに「格好いいな」と感じて。当時は女性隊員がまだ少なくて、男性の中に女性がいる姿がとても輝いて見えて、憧れてましたね。

あとは、仲のいい友達がみんな美容学校へ進んでいったんですけど、その中で自分は違うことをしたい気持ちもありました。昔からの憧れと、人と違うことをしたいという思い、それにお父さんの影響が重なって、自衛隊を選んだんです。

――陸上でも海上でもなく、選んだのは航空。

AIKA 理由が2つあって。1つは、お父さんが陸上出身なので、パッと「じゃ、うちは空だな」と思ったこと（笑）。お父さんから見て航空自衛隊はエリートのイメージで、陸海空の中でも一番うらやましい存在だと言っていたのも大きいですね。

もう1つは、海上は泳ぐ訓練があると聞いて、それはイヤだなと。群馬は海がないから、私は泳ぎが苦手で、今も海やプールに行くと沈んでいきます（笑）。

高3で中学生の塾に通って試験勉強

――自衛官は採用試験がありますけど、試験勉強対策って。

AIKA 高校の時の成績が、下から1番目か2番目くらいで（笑）。先生に「これじゃ就職先もないし、進学もどうするの」と呆れられていました。それで先生に相談せず、自分で地元の自衛隊地方協力本部に行って、その場で願書を書いて、翌日に事後報告したんです。

ただ、一番倍率が高い航空自衛隊に入ると決めたからには頑張らないといけないと思って、3つ下の妹が通っている塾に、中学生しかいないのに高3の私も一緒に通わせてもらいました。

塾の先生が知り合いだったので、お願いして入れてもらって勉強しました。目的を持って勉強したらグングンできるようになって、生まれて初めて「勉強したな〜」って達成感みたいなものを感じて。

「面白いことを言ってやろう」面接で答えた“素直すぎる志望動機”

――では、試験はスルッと。

AIKA 試験内容は筆記と面接、健康診断でした。志願者が思ったよりずっと多くて、私の高校より偏差値の高い学校の子もいたので、「もう終わったな」って。

こうなったら面接で面白いことを言ってやろうと思って、「なぜ自衛隊に入りたいのですか」と聞かれて「格好いいからです」と答えました。みんなが固い答えをする中で、素直に言ったのが良かったのか、勉強の成果が出たのかわからないけど、無事に合格しました。

群馬県の航空自衛隊の女子枠は1つだけだったんです。各都道府県に枠があって、大きい県だと5枠くらいありますが、小さい県は1枠か2枠。私の同期の女子は全国で80人しかいなくて、そのうちの群馬の1枠を取れたんです。

――すぐに合格通知が。

AIKA 2月ごろに試験を受けて、結果が出たのは3月の頭ごろ。高校は卒業していて、合否がわからないまま卒業式に出ました。合格通知は自衛隊の担当者から電話で来て、お父さんも祖父母も大喜びでしたね。

“モンチッチヘア”になって山口県の航空教育隊へ

――合格すると、まずどこへ行くのですか？

AIKA 4月から7月までの3か月間、山口県の防府市にある航空教育隊で訓練を受けます。航空自衛隊の女子を教育できる場所がそこしかなく、全国から女子が集まるんですよ。そこに西日本の男子も来るので、かなりの人数がいたと思います。

――入隊前には髪を切ったり。

AIKA そうなんです。超ベリーショートで耳を出さないといけないんです。耳に掛けるのではなく、切って耳を出す。おかっぱみたいな髪型で、しかも襟足は絶対に首に付いてはいけない。モンチッチみたいな髪型になるんですよ（笑）。

入隊前は肩くらいまで伸ばしていて、茶髪だったので、本当にイヤでした。でも全員がモンチッチだから、だんだん気にならなくなりましたね。

撮影＝釜谷洋史／文藝春秋

〈「5分前行動は許されない」「訓練中に部屋をグシャグシャにされ…」航空自衛隊→“セクシーダンサー”になった元航空自衛官（25）が語る“厳しい訓練生活”〉へ続く

（平田 裕介）