即売切れちゃいそう！ホムセンで売っててもおかしくない！300円収納グッズ
商品情報
商品名：積み重ねができる！引き出しケース（スリム）
価格：￥330（税込）
サイズ（約）：幅17cm×奥行き25cm×高さ7.5cm
積み重ね時の耐荷重（約）：500g
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480773162
ホームセンター級のクオリティにビックリ！
ダイソーで見つけた『積み重ねができる！引き出しケース（スリム）』が、想像以上に便利で感動しました！
ホームセンターに並んでいても違和感のないクオリティで、しかも価格は￥330（税込）という驚きのコスパ。今回は2つGETしてきちゃいました。
やさしい色味と角が丸いフォルムが可愛らしく、デスク周りや棚のちょっとしたスペースにも置きやすいスリムなサイズ感が◎片手で持てる軽さなので、移動もラクちんです。
そして筆者的に推しポイントなのが、積み重ねができること。底の四隅についている爪を溝にはめ込むだけで、簡単に接続できるんです。
スリムなのに収納力がある！ダイソーの『積み重ねができる！引き出しケース（スリム）』
半透明タイプの引き出なので、何が入っているか確認しやすいのも魅力。収納力も抜群で、毎日使う文房具やメモ帳類、手帳や日記帳なら4〜5冊ほど余裕で収納できました。
開閉もとてもスムーズです。引っかかる感じがなく、軽い力でスッと引き出せます。100均収納だと「引き出しが固い…」ということもありますが、これはかなり快適。
また、限界まで引き出すとストッパーが効いているのを感じます。
2段重ねで使ってみても、引き出しを開け閉めする際にズレることがなくてストレスフリー。デスク周りの小物収納にはもちろん、推し活グッズを管理するのにも便利ですよ。
今回はダイソーの『積み重ねができる！引き出しケース（スリム）』をご紹介しました。
優秀すぎて即完売の予感…気になった方はお早めにチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。