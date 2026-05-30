価格バグ起きてる…！「たった200円なのに2年保証だと…？！」長く愛用できる商品

今回はダイソーで見つけた、スタイリッシュな本格派ライターをご紹介！ガス補充式で繰り返し使えるエコな仕様に加え、片手でパッと点火できる操作性のよさも魅力。さらに220円（税込）ながら、2年保証付きや手厚い安全面の制度が整った、お値段以上に優秀なアイテムなので、さっそくチェックしていきましょう♪

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商品情報

商品名：ジェットフレームライター

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4510771198913

2年保証付き＆安全性も◎ダイソーの『ジェットフレームライター』

100円ライターは便利だけど、見た目がちょっと味気ない…。かといって、本格的なジッポを買うのはハードルが高いですよね。

そんな手軽さもかっこよさも妥協したくないという方におすすめなのが、ダイソーの『ジェットフレームライター』です。

黒を基調としたシンプルなデザインで、スタイリッシュな佇まいが魅力。

220円（税込）とお手頃な価格帯ながら、なんと「2年保証」付き。台紙の裏面がそのまま保証書になっているので、大切に保管しておきましょう。

さらに、製品の欠陥による事故をカバーする「PL保険（生産物賠償責任保険）」に加え、業界団体の厳しい安全基準をクリアした「型式確認適合品」の認定まで受けているんです。

220円（税込）のアイテムながら、ここまで手厚いバックアップが付いているなんて、まさに価格バグ！火を扱うからこそ、安心して長く愛用できるのが嬉しいポイントです。

ワンタッチで開閉！ガスを補充して繰り返し使える！

側面の開閉ボタンを押せば、キャップが開いて自動で立ち上がる設計。

点火レバーは割と軽めなので、指一本でパッと操作できて、スムーズに着火へと移れます。安定した火が出るので、キャンプやBBQといったアウトドアシーンなどでも活躍します。

ダイソーの『ジェットフレームライター』は使い捨てではなく、底面の注入口から市販のライター用ガスを補充して繰り返し使えるのも魅力です。

補充する際は、本体ユニットをケースから取り出し、80％を目安に充填してくださいね。使用する前に必ず注意書きを読んでから、安全に使用しましょう。

今回は、ダイソーの『ジェットフレームライター』をご紹介しました。

コスパも使い勝手も優秀で1つ持っておくと何かと便利！ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。