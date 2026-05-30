ドジャースは29日（日本時間30日）、サンティアゴ・エスピナル内野手（31）とメジャー契約を結び昇格を発表。代わって金慧成（キム・ヘソン）内野手（27）がマイナー降格となった。また、テオスカー・ヘルナンデス外野手（33）が「左ハムストリングの肉離れ」のため、負傷者リスト（IL）入り。ライアン・ウォード外野手（28）が再昇格した。さらに、40人枠を確保するため、ブレーク・スネル投手（33）が60日間のILに移った。

エスピナルは“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデスのメジャー復帰に伴い、25日（同26日）にDFA（メジャー40人枠から外す措置）となり、その後、他球団からの獲得オファーがなく、傘下3Aオクラホマ・シティーに送られていた。

ただ、E・ヘルナンデスが26日（同27日）のロッキーズ戦で負傷し、「左脇腹の肉離れ」のため、翌27日（同28日）に出場わずか2試合でIL入り。球団は内外野守ることができる万能選手、エスピナルと改めてメジャー契約を結び、昇格させた。

この日の試合前会見でロバーツ監督は「エスピナルは自分の価値を理解しているし、出番が来ればいつでも準備ができている。守備面でも信頼しているし、左投手相手の打撃も評価している。それに数日間チームを離れていただけだから、ブランクもほとんどない。自然にチームへ戻ってこられるし、戻ってきてくれてうれしいよ」と期待を寄せた。

一方、マイナー降格が決まったキム・ヘソンは今季ここまで43試合に出場し、打率.259、1本塁打、11打点だった。ロバーツ監督は「スイングが変わってしまった。シーズン序盤と比べて空振りもかなり増えている。毎日試合に出て、少しプレッシャーの少ない環境でプレーすることで、本来の姿を取り戻せると思っている。そうなることを期待しているよ」と3Aで出場機会を増やし、調子を上げて欲しいと語った。