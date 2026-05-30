◇米男子ゴルフツアー チャールズ・シュワブ・チャレンジ第2日（2026年5月29日 テキサス州 コロニアルCC＝7289ヤード、パー70）

第2ラウンドが行われ、19位から出た松山英樹（34＝LEXUS）が6バーディー、1ボギーの65をマークし、通算9アンダーで首位と1打差の2位に浮上した。

1番パー5では343ヤードのロングドライブを披露しアイアンで2オン。4メートル強のイーグルトライが外れて悔しげな表情をつくったもののバーディーで滑り出し、2番もフェアウエーから1メートル強につけて連続バーディー発進。

4番で落としたが、5番で4メートルの下りのパットを沈めてバウンスバックに成功。スコアを2つ伸ばしてハーフターンした。

10番では3・5メートルのパットを決めて、続く11番パー5は2打目をグリーン手前まで運び、アプローチをピン奥にきっちりと寄せて連続バーディー。16番で4メートルのスライスラインを読み切り6個目のバーディーをもぎ取った。

ホールアウト後、U―NEXTのインタビューに応じた松山は「昨日できなかったことができ始めた感じで、いいプレーができた」と好感触を口にした。

微妙な距離、やっかいなラインのパットを何度も決めておりグリーン上の好パフォーマンスが光る。松山は「そんなに悪くない。いいところもあるし、続けて行けたらなという感じ」とうなずいた。

今季初優勝を視界に捉えて週末を迎える。「いいプレーをこのまま続けられるように頑張りたい」と短い言葉で決意を示した。