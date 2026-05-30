元人気セクシー女優の霜月るなが30日、Xを更新。スリムクラブ真栄田賢（50）がXに投稿して論議を呼んでいる「電車内で足組んで座り、男に蹴られた」騒動をめぐり、自身の体験や思いをつづった。

真栄田は28日の更新で「電車でさ、座って、けっこう空いてたんで、俺、気がゆるんで足くんだのよ。まあ、マナー的には良くない。そしたらさ、電車が停車して駅に着いた瞬間、俺の横に座ってた30代くらいの男が立って、俺の組んでる足を蹴りあげたのよ。周りも、！！！ってなってさ。そいつ電車降りようとしたから、俺追いかけて、『お前ちょっとまて』って言ったら、そいつ、電車降りて、『来いよ』って。でも、俺、ここでもめてたら仕事が間に合わないからさ、悩んで電車降りなかったのよ。そしたら、そいつ電車のドアが閉まるとき、嫌な笑顔で俺見てさ。『く、』って気持ちになってさ。どうした方が良かったのかな。『足組む＜人の足を蹴る』を、池上彰さんくらい丁寧にそいつに分からせたい。歩きスマホにぶつかりにいく、う〜！ってなってるやつと一緒だよな」などと、電車内で座って足を組んでいたところ、男に足を蹴り上げられた話をつづった。

この投稿をめぐり、XなどSNS上では「足を組んで座っていた真栄田」と「足を蹴り上げた男」それぞれに対し、さまざまな意見が書き込まれるなど論議を呼んでいる。

こうした中、霜月はXに「スリムクラブ真栄田さんの電車の話を見て思い出した。実は私も去年、空いてる電車で足を組んでたらいきなり足を蹴られた事があるの」と書き出した。「最初は我慢してたんやけど、隣に座ってた女の子まで蹴られ始めたから、さすがに我慢できなくて口論になった 関西弁バリバリで口悪くてごめんやけども、、、何かあった時の為に音声録音もしてた」として、当時の音声データも添付した。

そして「どう考えても蹴る方が悪いと思う でも今改めて思うのは、こういう時どう対処したら良いのかな？未だに正解が分からへん みんなはどう思う？」と問いかけた。

霜月は昨年7月をもってセクシー女優を引退。キャンギャル、DJ、アーティストなどとしてマルチに活躍している。