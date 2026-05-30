「オリオールズ５−６ブルージェイズ」（２９日、ボルティモア）

ブルージェイズの岡本和真内野手が２試合ぶりとなる１２号アーチを放った。これが突破口となり、チームは５点差を大逆転で４連勝を飾った。

５点を追う七回だった。ゲレーロを一塁に置き、打席に入った岡本。初球の浮いたフォーシームを完璧に捉えると、打球は美しい放物線を描いて左翼席に飛び込んでいった。打った瞬間にいったと分かる確信の一撃。悠然とダイヤモンドを一周し、ホームでゲレーロとお辞儀ポーズ。ホームランジャケットを着せられたが、チームがビハインドの展開ということもあり、表情を崩さなかった。

直後にマカドゥーに２ランが飛び出し１点差に迫ると、八回にはゲレーロが逆転の２点二塁打。岡本のアーチが突破口となり、５点差をひっくり返した。

岡本は５月に入ってから調子を落とした。２７日のマーリンズ戦で久々の一発を放ち、安堵の表情を浮かべていた。変化球への対応に苦心し、一時２割５分台だった打率はこの日の試合前で・２１８へと下降。メジャーの壁にぶち当たっていた。さらに直近３試合連続で死球を受けるなど、厳しい攻めも調子を崩す要因となっている。

それでも三塁守備で懸命なプレーを見せるなど、しっかりとチームに貢献。２試合ぶりの一発で再び上昇気流へ乗っていく。

チームも１点のリードを守り切って４連勝。勝率５割に復帰した。先発陣に故障者が相次ぎ壊滅状態となっている中でも、昨季のア・リーグ王者が底力を見せている。