あの『パジェロ』が帰ってくる！　三菱のレジェンドSUVが7年ぶり復活

三菱自動車工業は5月29日、新型クロスカントリーSUVの車名を『パジェロ』に決定し、2026年秋に世界初公開することを発表した。『パジェロ』は日本仕様が2019年に生産終了しており、国内では7年ぶりの復活となる。海外向け仕様は2021年に生産終了している。

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『パジェロ』はクロスカントリー4WD車の走破性に乗用車の快適性を融合させた新コンセプトのRV（現在のSUV）として、1982年に初代モデルが発売された。以降、4世代にわたり世界170以上の国と地域で累計325万台以上を販売し、三菱自動車を象徴するクロスカントリーSUVとなった。

1983年から参戦したダカールラリーでは7連覇を含む通算12勝を挙げ、悪路走破性、操縦安定性、信頼耐久性を実証してきた。国内では90年代のRVブームを牽引し、アウトドアレジャー文化の普及に貢献したモデルで、『パジェロミニ』『パジェロジュニア』『パジェロイオ』をシリーズ展開していた。

今秋に世界初公開される新型『パジェロ』は、高い堅牢性を誇るピックアップトラック『トライトン』のラダーフレームをベースに改良を施し、キャビンや前後サスペンションなどを専用開発することで、悪路走破性に加え、上質かつ快適な乗り心地を実現するという。三菱自動車の冒険心と挑戦心を象徴する新たなフラッグシップモデルとして開発が進められている。

■製品情報新型『パジェロ』メーカー：三菱自動車工業世界初公開：2026年秋カテゴリ：クロスカントリーSUVスペシャルサイト：https://www.mitsubishi-motors.co.jp/lineup/pajero/teaser/

（文＝リアルサウンド編集部）