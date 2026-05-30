2021年3月場所で現役を引退し、2年後の12月に東京都墨田区内に音羽山部屋を創設した71代横綱・鶴竜こと音羽山親方。先場所に関脇で優勝した弟子の霧島が、今場所から大関に復帰した。霧島は序盤から強さを見せ、千秋楽は小結・若隆景との優勝決定戦に臨んだものの、惜しくも準優勝に終わった。

昨年春場所より勝負審判を務める音羽山親方は、4月の春巡業に帯同し、稽古指導なども意欲的に行った。若手力士の台頭も著しい音羽山部屋を引っ張る親方に、夏場所の土俵をあらためて振り返ってもらった。【武田葉月／ノンフィクションライター】

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【写真】地方巡業ならではの瞬間も…長男の“土俵入り”で喝采を浴びた霧島、あふれる笑顔

千秋楽、霧島関に与えた助言

――今場所は、2横綱2大関が休場したこともあって、幕内の土俵は大混戦。千秋楽を迎えて、3敗の大関・霧島関、小結・若隆景関、4敗の義ノ富士関、伯乃富士関ら最大6人での優勝決定戦もありえるという展開になりました。

見事な復活Vを決めた若隆景

音羽山：ここまでもつれるとは、正直想像できなかったですね（笑）。優勝争いは霧島が終始リードしていたのですが、14日目に伯乃富士に敗れたことで、展開が変わってきました。ただ、3敗の2人が有利は有利ですから、千秋楽、部屋での朝稽古の時に、「今日は2番取るつもりで、きっちり（若隆景に対しての）対策を考えておきなさい」と、霧島にアドバイスしたんです。

若隆景が3敗を守って、結びで霧島が宇良に負けて、若隆景が優勝をかっさらうという状況だけは避けたかったですからね。本割の宇良戦は完璧な相撲で勝って、優勝決定戦に進むことになったのですが……。

――親方は本割、優勝決定戦とも、勝負審判として、土俵下で霧島関の相撲を見ていたわけですが、正直、どんな思いで見守っていたのでしょうか？

音羽山：優勝決定戦って、本割と雰囲気が違うんですよね。そして、霧島は結びで相撲を取ったので、そこから決定戦まで10分くらいしかないから、作戦を考える時間もほとんどない。だから、「2番目の対策を考えなさい」と言ったのですが、「勝負ごとだから、どうなるんだろう？」と、期待と不安で私もドキドキしていましたよ（笑）。

若隆景関の大関昇進、次が13勝程度なら？

――本割では両者は11日目に対戦して寄り切りで霧島関が勝っていて、これまでの対戦成績もリードしているため、「霧島有利」との声もありましたが……。

音羽山：若隆景は4年前に優勝していますが、その後、ヒザの負傷で幕下まで番付を下げました。そして、先場所はヒジを痛めて途中休場して、春巡業も休場。でも、「必ず優勝してやる！」という思いが強かったんでしょうね。

――来場所以降、若隆景関の大関昇進も期待されるところですね。

音羽山：十分ありえるでしょうね。夏場所で優勝したことで、次の名古屋場所も13勝くらいの成績を上げれば、可能性は高いと思います。振り返ってみれば、若隆景は今の大関（琴櫻、安青錦）よりも先に、「大関候補」と言われていた力士だったわけですし、相撲がとにかく巧い。ケガが原因でくすぶっていたものが、一気に花開くということも考えられます。

幕下に出てきた「華のある力士」

――敢闘賞を受賞した義ノ富士関、伯乃富士関の伊勢ヶ濱部屋勢も11勝という好成績を上げました！

音羽山：義ノ富士は来場所の新三役が確定的ですし、体のバランスもいい。次の大関候補と言っていいでしょうね。

そして、幕下付け出しから一気に幕内に昇進して注目された伯乃富士（当時、伯桜鵬）は、巧い相撲を取るのですが、ケガが多いのが気になります。春場所後にヒザの手術をしたそうですが、内視鏡手術だったので、比較的早く土俵に復帰できた。この11勝は本人にとって、自信になるでしょうね。

――さて、幕内の土俵も混戦でしたが、幕下では7人での優勝決定戦になって、盛り上がりました。幕内・藤ノ川関の弟、碇潟さんがトーナメント戦を制しましたね。

音羽山：碇潟はトーナメント戦に慣れていますね。年上の力士相手に、迷い一つなく堂々と相撲を取っていました。来場所は幕下の一桁台に番付を上げてくるでしょうが、関取になる日は近いでしょう。お兄さんと一緒に幕内の土俵で活躍する姿を見たいですね。

あとは、幕下付け出しで入門した大森（追手風部屋）は、力士らしくないスリムな体型（185センチ、120キロ）で、早くもスー女に人気らしいですね（笑）。「華のある力士が出てきたなぁ」という感じです。

過密すぎる地方巡業は見直しを期待

――それにしても、今場所は役力士9人中5人が休場と、ファンにとっては物足りないところもあったと思います。

音羽山：ここ数年、地方巡業が過密すぎて、力士がケガをしても、治す時間が持てないということが問題になっているんです。4月の春巡業、8月の夏巡業も4週間続いて、すぐに翌場所の番付発表となります。

ただ、秋以降は、この過密スケジュールを見直そうという案が協会でも出ているようなので、ぜひそうしてほしいところです。春巡業中の力士の様子を見ていても、キツそうでしたから……。でも、巡業で一番がんばって稽古していた力士がどうして活躍できないのか、不思議です。

――一番がんばっていたのは、どなたですか？

音羽山：宇良です。巡業を途中離脱する力士が多い中、彼は毎日土俵上で申し合い（勝ち残りの形式で行う稽古）をしていましたからね。でも、千秋楽の結びの一番に抜擢されて、10勝を挙げたのだから立派です。

名古屋場所は、休場していた横綱・大の里、豊昇龍、関脇に陥落する安青錦らも出場してくるでしょうから、優勝争いはさらに熾烈になりそうです。そのような状況の中、大関獲りの若隆景、横綱を目指す霧島が、どこまで星を伸ばせるかが楽しみですね。

武田葉月

ノンフィクションライター。山形県山形市出身、清泉女子大学文学部卒業。出版社勤務を経て、現職へ。大相撲、アマチュア相撲、世界相撲など、おもに相撲の世界を中心に取材、執筆中。著書に、『横綱』『ドルジ 横綱朝青龍の素顔』（以上、講談社）、『インタビュー ザ・大関』『寺尾常史』『大相撲 想い出の名力士』（以上、双葉社）などがある。

デイリー新潮編集部