ロバート馬場、肉汁爆発“玉ねぎハンバーグ” 反響続々「魔法のレシピですね！」
お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が29日、自身のYouTubeを更新。「噛んだ瞬間、肉汁爆発【新感覚♪玉ねぎハンバーグ】トースターでほったらかし調理」と題した動画をアップした。
【動画】魔法のレシピ！肉汁爆発“玉ねぎハンバーグ”
概要欄では「今回は、玉ねぎをたっぷり使った「ハンバーグ＆スープ」を作りました。噛んだ瞬間に肉汁がジュワッと溢れるハンバーグに、玉ねぎの旨みを余すことなく味わえるスープも楽しめる大満足レシピです♪トースターで仕上げるので失敗しにくく、料理初心者の方にもオススメですよ」との文言とともに、レシピを公開。
難易度も低めとあって、ファンからは「まさに一石二鳥」「玉ねぎで2品作れる万能レシピ」「魔法のレシピですね！」などといった感想が相次いで寄せられている。
【動画】魔法のレシピ！肉汁爆発“玉ねぎハンバーグ”
概要欄では「今回は、玉ねぎをたっぷり使った「ハンバーグ＆スープ」を作りました。噛んだ瞬間に肉汁がジュワッと溢れるハンバーグに、玉ねぎの旨みを余すことなく味わえるスープも楽しめる大満足レシピです♪トースターで仕上げるので失敗しにくく、料理初心者の方にもオススメですよ」との文言とともに、レシピを公開。
難易度も低めとあって、ファンからは「まさに一石二鳥」「玉ねぎで2品作れる万能レシピ」「魔法のレシピですね！」などといった感想が相次いで寄せられている。