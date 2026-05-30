「華麗なキャッチをご覧ください」というコメントとともに投稿された、シーズーの動画がSNSで話題となっている。

【映像】おやつを華麗に横取りされる様子（実際の映像）

おやつを前にして、 じーっと構えるのは甘えん坊のシーズー 「ナチョ氏」（3歳）。しかし、横から現れた姉の奈々ちゃん（5歳）がキャッチ！“華麗なキャッチ”を見せてくれたのはお利口に待っていたナチョ氏ではなく、カットインしてきた奈々ちゃんだった。

「いただきまっ」くらいの完璧なタイミングでおやつをかっさらっていった奈々ちゃん。この事実を受け止められないのか、ナチョ氏は舌をペロッ。脳に「おやつを食べた」と言い聞かせているのか。この息が合っているような、合っていないような、コンビ芸にクスッとさせられてしまう。（@nacho20230220）

動画を見た人からは「キャッチの瞬間、何が起こったかわからない表情がなんとも可愛いw」「おしり写ってるの怪しいと思った！w」「あんたじゃないんかーい！」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA Morning』より）