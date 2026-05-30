わたしも……。8割弱が経験ある背中・お尻のブツブツ、症状が6カ月以上続く人は4割以上
鉄結会はこのほど、「見えない部位」のブツブツ（ニキビ・毛孔性苔癬など）に関する意識調査の結果を発表しました。
■皮膚科の受診は1割にとどまる
まず、背中やお尻などの見えない部位にブツブツ（ニキビ・ザラつきなど）ができた経験がある人は、あわせて76.3％にのぼりました。そのうち、約半数が現在も悩みを抱えている事も分かっています。
背中・お尻のブツブツにどのように対処しているか尋ねると、83.7％が市販品や放置で対応しており、皮膚科を受診しているという人は10.3％にとどまっています。また、こういった症状を42.0％が6カ月以上抱えている事も分かりました。
皮膚科を受診しない（しなかった）理由については、59.7％が「受診するほどではない」または「見えないから我慢」と回答しています。
背中・お尻のブツブツが気になるタイミングとしては、半数以上が「衣替えで薄着になる時」と回答しています。
■調査概要
調査対象：背中・お尻などの見えない部位に肌トラブルの経験がある全国の20
〜50代の男女
調査期間：2026年5月11日〜20日
調査方法：インターネット調査
調査対象人数：300名
（フォルサ）