わたしも……。8割弱が経験ある背中・お尻のブツブツ、症状が6カ月以上続く人は4割以上

鉄結会はこのほど、「見えない部位」のブツブツ（ニキビ・毛孔性苔癬など）に関する意識調査の結果を発表しました。

■皮膚科の受診は1割にとどまる

まず、背中やお尻などの見えない部位にブツブツ（ニキビ・ザラつきなど）ができた経験がある人は、あわせて76.3％にのぼりました。そのうち、約半数が現在も悩みを抱えている事も分かっています。

背中・お尻のブツブツにどのように対処しているか尋ねると、83.7％が市販品や放置で対応しており、皮膚科を受診しているという人は10.3％にとどまっています。また、こういった症状を42.0％が6カ月以上抱えている事も分かりました。

皮膚科を受診しない（しなかった）理由については、59.7％が「受診するほどではない」または「見えないから我慢」と回答しています。

背中・お尻のブツブツが気になるタイミングとしては、半数以上が「衣替えで薄着になる時」と回答しています。

■調査概要

調査対象：背中・お尻などの見えない部位に肌トラブルの経験がある全国の20

〜50代の男女

調査期間：2026年5月11日〜20日

調査方法：インターネット調査

調査対象人数：300名

（フォルサ）