恵比寿の夜がハワイに。アトレ恵比寿の「GARDEN WHITE」で2日間限定のハワイアンナイトを開催
GARDEN WHITEは6月5日〜6日、「GARDEN WHITE ビアガーデン HAWAIIAN NIGHT supported by pua nana」をアトレ恵比寿西館8Fにて開催します。
■アクセサリーショップのPOP UP SHOPも登場
同企画は、アトレ恵比寿西館最上階レストラン「GARDEN WHITE」にて4月24日〜10月31日の期間に実施するルーフトップビアガーデン「GARDEN WHITE 〜BEER GARDEN〜」の中で展開するハワイアンナイト。
期間中は、ビアガーデンをフラダンスショーとともに楽しむ特別なひとときを提供します。
また、当日はハワイアンアクセサリーショップのPOP UP SHOPも出店します。
■イベント概要
開催日程：2026年6月5日〜6日
開催時間：18:30〜、20:30〜
場所：GARDEN WHITE（ガーデンホワイト） ビアガーデン
料金：ビアガーデンプラン5,500円、6,500円、7,500円
※すべてのプラン飲み放題付き（飲み放題90分／席時間120分）
（フォルサ）