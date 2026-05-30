恵比寿の夜がハワイに。アトレ恵比寿の「GARDEN WHITE」で2日間限定のハワイアンナイトを開催

GARDEN WHITEは6月5日〜6日、「GARDEN WHITE ビアガーデン HAWAIIAN NIGHT supported by pua nana」をアトレ恵比寿西館8Fにて開催します。

■アクセサリーショップのPOP UP SHOPも登場

同企画は、アトレ恵比寿西館最上階レストラン「GARDEN WHITE」にて4月24日〜10月31日の期間に実施するルーフトップビアガーデン「GARDEN WHITE 〜BEER GARDEN〜」の中で展開するハワイアンナイト。

期間中は、ビアガーデンをフラダンスショーとともに楽しむ特別なひとときを提供します。

また、当日はハワイアンアクセサリーショップのPOP UP SHOPも出店します。

■イベント概要

開催日程：2026年6月5日〜6日

開催時間：18:30〜、20:30〜

場所：GARDEN WHITE（ガーデンホワイト） ビアガーデン

料金：ビアガーデンプラン5,500円、6,500円、7,500円

※すべてのプラン飲み放題付き（飲み放題90分／席時間120分）

（フォルサ）