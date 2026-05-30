静岡県富士市に「さかい珈琲富士店」がオープン。富士山を眺望しながらコーヒーを

J・ARTは6月9日、静岡県富士市に「さかい珈琲富士店」をオープンします。

■看板メニューのパンケーキは焼き台を拡張して提供

同店は、富士山を眺望できるエリアにて、ゆとりのある空間に座席94席を設置する大型店舗として展開します。

店内では、2人掛けソファ席も取り入れ、少人数から団体まで幅広くくつろげる、アンティークモダンな空間を演出しています。

看板メニューのパンケーキは、独自のふわふわ・しっとり食感が特徴。提供に向けて焼き台を拡張しました。メニューには「自家製カソナードバターのパンケーキ2枚」（1,320円）や「ブリュレパンケーキ」（1,760円）などを展開します。

珈琲には、コロンビアをベースとしたアラビカ種100％の豆を使用し、独自のフルシティローストで焙煎したオリジナルブレンドを提供。

そのほか、卵のまろやかさと自家製ソースによる「鉄板ナポリタン」（1,320円）が楽しめます。

■店舗概要

店舗名：さかい珈琲 富士店

営業時間：8:00〜22:00（年中無休／特定日を除く）

※営業時間は変更になる場合がございます

席数：94席（全面禁煙）

駐車場：無料85台（共同・平置き）

キッズルーム：なし

テイクアウト：順次提供予定

URL：https://www.sakaicoffee.jp/

（フォルサ）