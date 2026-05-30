Gapから梅雨シーズンを彩るサマーアイテム「Summer 2026コレクション」発売中

ギャップジャパンはこのほど、「Summer 2026コレクション」を全国のGapストアと公式オンラインストアにて発売しました。

■シアサッカー素材のシャツや速乾性に優れたアイテムがラインナップ

同コレクションでは、梅雨シーズンを軽やかに彩るカラーと、高い汎用性を兼ね備えたサマーアイテムを展開しています。

ウィメンズには、通気性に優れたシアサッカー素材にアップデートしたオーバーサイズシャツのほか、水に強く手入れがしやすいPVC素材を使用した、ストラップ付きのトングサンダルなどが登場。

メンズは、撥水性のあるリサイクルナイロン100％を使用した半袖シャツやショートパンツなど、サステナブルかつ機能性に優れたアイテムが充実します。

キッズからは、耐水性と防風性に優れ、UVカット機能も備わったウィンドブレーカーのほか、高い耐久性とクリアなカラーパレットが特徴のバックパック、吸汗速乾機能を備えたメッシュショートパンツなどを用意しています。

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ベビーには、バタフライ柄のシースルーレインコートや、速乾性に優れたクイックドライショーツ、PVC素材のミニバッグなどが揃います。

■コレクション概要

コレクション名：Summer 2026コレクション

商品名：シアサッカー プレイド オーバーサイズシャツ

価格：9,990円

カラー：2色

商品名：ジェリー トングサンダル

価格：4,990円

カラー：8色

商品名：リサイクルナイロン100％ ボクシーシャツ

価格：7,990円

商品名：リサイクル100％ 7インチ ナイロンショートパンツ

価格：6,990円

商品名：【ガールズ】 GAP Athleticロゴ ウィンドブレーカー ジャケット

価格：7,990円

商品名：【ボーイズ】リサイクル プルオン メッシュショートパンツ

価格：3,990円

商品名：【ガールズ】ジェリー バックパック

価格：6,990円

商品名：【トドラーガールズ】バタフライ レインジャケット

価格：7,990円

サイズ：90〜110cm

商品名：【トドラーボーイズ】クイックドライショートパンツ

価格：3,990円

カラー：5色

サイズ：70〜110cm

商品名：【トドラーガールズ】GAPロゴ ミニ ジェリートートバッグ

価格：4,990円

カラー：4色

取扱い：全国のGapストアと公式オンラインストア

（フォルサ）