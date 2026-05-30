「ザ・プレミアム・モルツ」などの製品について知ることができたり、試飲ができると人気のサントリーの工場見学。いくつもあるコースの中で、この夏、特におすすめしたいのが、2026年6月9日(火)から数量限定発売される「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム〈白州原酒樽熟成〉2026」が試飲できる特別ツアーだ。今回は、そのツアーの詳しい内容を紹介！

【写真】実際に貯酒工程で使われていたタンクの中も通る

6月9日(火)から数量限定発売される「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム〈白州原酒樽熟成〉2026」が試飲できる特別ツアーは必見！


■「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム〈白州原酒樽熟成〉2026」特別試飲付きツアーはどんな内容？

今回紹介するツアーは、「ザ・プレミアム・モルツおいしさ発見ツアー特別試飲付き-ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム〈白州原酒樽熟成〉2026-」。工場内の見学ではビールの原料について学んだり、「ザ・プレミアム・モルツ」の製造工程や醸造家の想いを知ることができる。

仕込みの工程として製造設備を見学


【写真】実際に貯酒工程で使われていたタンクの中も通る


さらに、この特別ツアーの試飲時間には「ザ・プレミアム・モルツ」に加え、醸造家のこだわりが詰まった夢のビール「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム」や、白州蒸溜所のモルトウイスキー原酒に使用した原酒樽で熟成させた「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム〈白州原酒樽熟成〉2026」が愉しめるというから必見だ。

見学後は、試飲会場でお楽しみの試飲タイム！


試飲を終えたら、最後にブルワリーショップへ立ち寄って、お土産を買って帰ることもできる。

ブルワリーショップでお土産を選んだり、買ったりするのも楽しい！


■ツアー概要をチェック

「ザ・プレミアム・モルツおいしさ発見ツアー特別試飲付き-ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム〈白州原酒樽熟成〉2026-」

●所要時間：約90分(製造工程見学＋試飲)

●参加費：1人3000円

●対象：20歳以上 (20歳未満の参加・同席不可)

●試飲可能製品

・ザ・プレミアム・モルツ

・ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム

・ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム〈白州原酒樽熟成〉2026

●開催日時

＜天然水のビール工場＞東京・武蔵野

＜天然水のビール工場＞東京・武蔵野


2026年8月30日(日)までの金・土・日・祝日の15時〜

※7月25日(土)、7月26日(日)、8月1日(土)、8月2日(日)を除く

＜天然水のビール工場＞京都

2026年8月30日(日)までの土・日・祝日の10時25分〜／14時35分〜

※8月8日(土)から8月16日(日)までの土・日・祝日を除く

＜九州熊本工場＞

2026年7月4日(土)、11日(土)、18日(土)、19日(日)、20日(月)、25日(土)、8月1日(土)、8日(土)、22日(土)、29日(土)の15時〜

2026年7月開催分は、6月1日(月)9時30分より予約を開始。参加したい人は、早めに予約を！

※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。