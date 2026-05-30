6月9日発売の「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム〈白州原酒樽熟成〉2026」が試飲できる！サントリーの工場見学が7月分の予約受付開始
「ザ・プレミアム・モルツ」などの製品について知ることができたり、試飲ができると人気のサントリーの工場見学。いくつもあるコースの中で、この夏、特におすすめしたいのが、2026年6月9日(火)から数量限定発売される「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム〈白州原酒樽熟成〉2026」が試飲できる特別ツアーだ。今回は、そのツアーの詳しい内容を紹介！
【写真】実際に貯酒工程で使われていたタンクの中も通る
■「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム〈白州原酒樽熟成〉2026」特別試飲付きツアーはどんな内容？
今回紹介するツアーは、「ザ・プレミアム・モルツおいしさ発見ツアー特別試飲付き-ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム〈白州原酒樽熟成〉2026-」。工場内の見学ではビールの原料について学んだり、「ザ・プレミアム・モルツ」の製造工程や醸造家の想いを知ることができる。
さらに、この特別ツアーの試飲時間には「ザ・プレミアム・モルツ」に加え、醸造家のこだわりが詰まった夢のビール「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム」や、白州蒸溜所のモルトウイスキー原酒に使用した原酒樽で熟成させた「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム〈白州原酒樽熟成〉2026」が愉しめるというから必見だ。
試飲を終えたら、最後にブルワリーショップへ立ち寄って、お土産を買って帰ることもできる。
■ツアー概要をチェック
「ザ・プレミアム・モルツおいしさ発見ツアー特別試飲付き-ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム〈白州原酒樽熟成〉2026-」
●所要時間：約90分(製造工程見学＋試飲)
●参加費：1人3000円
●対象：20歳以上 (20歳未満の参加・同席不可)
●試飲可能製品
・ザ・プレミアム・モルツ
・ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム
・ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム〈白州原酒樽熟成〉2026
●開催日時
＜天然水のビール工場＞東京・武蔵野
2026年8月30日(日)までの金・土・日・祝日の15時〜
※7月25日(土)、7月26日(日)、8月1日(土)、8月2日(日)を除く
＜天然水のビール工場＞京都
2026年8月30日(日)までの土・日・祝日の10時25分〜／14時35分〜
※8月8日(土)から8月16日(日)までの土・日・祝日を除く
＜九州熊本工場＞
2026年7月4日(土)、11日(土)、18日(土)、19日(日)、20日(月)、25日(土)、8月1日(土)、8日(土)、22日(土)、29日(土)の15時〜
2026年7月開催分は、6月1日(月)9時30分より予約を開始。参加したい人は、早めに予約を！
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】実際に貯酒工程で使われていたタンクの中も通る
今回紹介するツアーは、「ザ・プレミアム・モルツおいしさ発見ツアー特別試飲付き-ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム〈白州原酒樽熟成〉2026-」。工場内の見学ではビールの原料について学んだり、「ザ・プレミアム・モルツ」の製造工程や醸造家の想いを知ることができる。
さらに、この特別ツアーの試飲時間には「ザ・プレミアム・モルツ」に加え、醸造家のこだわりが詰まった夢のビール「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム」や、白州蒸溜所のモルトウイスキー原酒に使用した原酒樽で熟成させた「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム〈白州原酒樽熟成〉2026」が愉しめるというから必見だ。
試飲を終えたら、最後にブルワリーショップへ立ち寄って、お土産を買って帰ることもできる。
■ツアー概要をチェック
「ザ・プレミアム・モルツおいしさ発見ツアー特別試飲付き-ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム〈白州原酒樽熟成〉2026-」
●所要時間：約90分(製造工程見学＋試飲)
●参加費：1人3000円
●対象：20歳以上 (20歳未満の参加・同席不可)
●試飲可能製品
・ザ・プレミアム・モルツ
・ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム
・ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム〈白州原酒樽熟成〉2026
●開催日時
＜天然水のビール工場＞東京・武蔵野
2026年8月30日(日)までの金・土・日・祝日の15時〜
※7月25日(土)、7月26日(日)、8月1日(土)、8月2日(日)を除く
＜天然水のビール工場＞京都
2026年8月30日(日)までの土・日・祝日の10時25分〜／14時35分〜
※8月8日(土)から8月16日(日)までの土・日・祝日を除く
＜九州熊本工場＞
2026年7月4日(土)、11日(土)、18日(土)、19日(日)、20日(月)、25日(土)、8月1日(土)、8日(土)、22日(土)、29日(土)の15時〜
2026年7月開催分は、6月1日(月)9時30分より予約を開始。参加したい人は、早めに予約を！
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。