面倒な組み立ては一切不要。収納の悩みを解決する【テンマ】のチェストが、すっきりとしたデザインでAmazonで販売中！
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お部屋をモダンに彩るフラットデザイン。機能性と環境への配慮を両立した【テンマ】の収納家具がAmazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
届いてすぐに使える完成品チェスト。フラットな前パネルでモダンな空間に馴染むデザインだ。特許取得の引き出しロックやスムーズな開閉機能など、使いやすさを追求。環境に配慮した再生材配合のサステナブルな設計で、長く愛用できる一台となっている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
完成品で届くため、面倒な組み立て作業は一切不要。届いたその日からすぐに使える手軽さが魅力だ。忙しい毎日でも、設置してすぐに収納を始められるのが嬉しいポイントである。
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引き出しを閉めると自動でロックがかかる安心機能を搭載。不意の飛び出しを防ぐため、小さなお子様がいる家庭でも安心して使用できる。持ち手を引き上げるだけで簡単に解除可能だ。
左右にサイドローラーを内蔵しており、衣類をたくさん収納してもスムーズに引き出せる。特許取得済みの独自構造により、重さを感じさせない快適な使い心地を実現している。
→【アイテム詳細を見る】
側面と背面はホコリが入りにくい壁構造を採用。内部を清潔に保てるため、掃除の手間を大幅に軽減できる。別売りの脚やキャスターを取り付ければ、掃除機がけもより快適になる。
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