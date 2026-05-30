元HKT48のタレント村重杏奈（27）が30日までに、自身インスタグラムを更新。29日に発売された写真集「あんな」の帯にメッセージを寄せてくれた「おじさん達」を公開した。

「完成！！！！もうすぐみんなの手元に しげの初めての写真集の帯は売れていく姿を側で見てくれていたおじさん達に書いてもらいました 皆さん本当にありがとうございます 私！村重は！おじさんと仕事するのが大好き！それでは！！ご一緒に！！芸能界！芸能界！！芸能界ー！！！！！！！！！」とつづり、写真集の表紙と裏表紙に続く帯をアップした。

「今、芸能界で一番明るい場所 それが村重の隣です」佐久間宣行

「え！え！何事？ とりあえず買うわ！」長谷川忍（シソンヌ）

「ハズレ写真集だったら僕が責任取ります！」田中卓志（アンガールズ）

「可愛いしげちゃんから艶やかなしげちゃんまで、全てがこの一冊に詰まりすぎちゃってました」大野雄大（Da−iCE）

「なんで乳首出せへんの？」森田哲矢（さらば青春の光）

「一言でいうと“バリすごい一冊”!!」槙野智章

歌手、お笑い芸人などの芸能界だけでなく、サッカーJ2藤枝MYFC槙野監督までがコメントを寄せている。

さらに「『芸能界でしげをここまで育ててくれたオジたちにもこの成長と頑張りを見てもらいたい！』という願いを叶えるため、各界の"名だたるオジ"6人に連絡 なんと全員から快諾いただいた帯コメントにお返事させていただきます！」と経緯を明かし、感謝の動画もアップした。

また、別の投稿では、「私、村重、とうとうダイナマイトセクシーって呼ばれるようになりました。信じられますか？『ダイナマイトセクシー！そっちじゃないよ！』とか『ダイナマイトセクシー！このお菓子食べる？』とか誇り高きダイナマイトセクシー！！！」と記し、ボディーラインが際立つノースリーブトップスのオフショットも披露した。

タレントの大沢あかねも「Amazonで予約しました！楽しみっすハート」とメッセージ。ファンやフォロワーからも「ナイスバディ」「プリプリで可愛い」「可愛いし、たわわ」「プルンプルン」「拍手じゃ無くて拍パイ」「横乳…エロっ」「かっこいい」「ムラムラ重」「色気出てきた」「すごい迫力」「なんか、パワーアップしてない？」「最強」「さすが先生」「おばはんすぎる」などのコメントが寄せられている。

村重は山口・和木町出身。11年に13歳でHKT48のオーディションに合格して1期生となった。14年からはNMB48との兼任。21年12月の劇場公演でHKT48を卒業した。22年に初写真集「びびぐら村重杏奈」を発売。24年からはインナーウエアブランド「VIAGE（ヴィアージュ）」と共同開発した新ブランド「TOLEETY（トゥリーティ）」を立ち上げ、ファンからは「おっぱい先生」と称されてランジェリーのプロデュースやバストケアの活動にも尽力。父は日本人で母はロシア出身。三姉妹の長女で、妹マリア、エリカも芸能界で活動中だ。