俳優のブラッド・ピットは今後、結婚するつもりはないという。ブラッドは2000年から2005年まで女優ジェニファー・アニストン、2014年から2019年まで女優アンジェリーナ・ジョリーと結婚しており、2022年からはジュエリーデザイナーのイネス・デ・ラモンと交際しているが、再婚には慎重な姿勢を示していると言われている。



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ある関係者は「結婚は選択肢に入っていません。ピットとデ・ラモンはとても幸せで、穏やかな彼女の支えを嬉しく思っていますが、再婚や子どもについては現実的ではないと見られています」と説明した。そして「彼には大切に思う素晴らしいパートナーがいますが、その方向に急ぐつもりはありません」と語っている。



一方で、アンジェリーナとの間にもうけた6人の子ども、マドックス、パックス、ザハラ、シャイロ、ノックス、ヴィヴィアンとの関係は離婚後に大きく悪化したという。別の関係者は「対立は非常に大きくなっています。彼は子どもたちから完全に遠ざけられている状態で、それは彼にとって打ちのめされるようなことなのです」と明かしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）