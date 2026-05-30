「ザワつくトリオ」プロデュース“究極のロールケーキ”発売決定 堂島ロールとまさかのコラボ
29日放送のテレビ朝日系『ザワつく！金曜日 世界の絶景2時間スペシャル』（後6：50）では、番組と“堂島ロール”で知られる大人気スイーツ店「パティスリー モンシェール」とのコラボスイーツが販売されることが発表された。
【写真】ザワつくトリオがプロデュースした”究極のロールケーキ”
「パティスリー モンシェール」から長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”に“新たなロールケーキを開発してほしい”とオファーが。番組では、3人がロールケーキについて本気で激論するとともに、それぞれが考案したロールケーキがスタジオに登場。
一茂は大好きなハワイを感じさせるトロピカル風、良純は大人の味わい、ちさ子は和の要素を取り入れた斬新ロールと、三者三様の理想とこだわりが詰まった“究極のロールケーキ”となった。
そして、3人が妥協ゼロでプロデュースした『かず君のハワイアンロール』、『ずみ君の干しぶどうのキスロール』、『ちさ子の茶々姫ロール』、『ちさ子のトゥインクルロール』の4種類が、実際に販売されることが決定した。
【写真】ザワつくトリオがプロデュースした”究極のロールケーキ”
「パティスリー モンシェール」から長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”に“新たなロールケーキを開発してほしい”とオファーが。番組では、3人がロールケーキについて本気で激論するとともに、それぞれが考案したロールケーキがスタジオに登場。
そして、3人が妥協ゼロでプロデュースした『かず君のハワイアンロール』、『ずみ君の干しぶどうのキスロール』、『ちさ子の茶々姫ロール』、『ちさ子のトゥインクルロール』の4種類が、実際に販売されることが決定した。