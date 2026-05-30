警戒心強い鳥なのに…トラクターを必死に追うシラサギ　掘り起こされる季節限定のごちそう“カエルやミミズ”狙って出没　長崎・五島市

長崎・五島市で、トラクターのすぐ後ろをシラサギたちが追いかける様子がカメラにとらえられた。

通常、シラサギは警戒心が強いため近づいてこないが、今の時期はトラクターが掘り起こすカエルやミミズを狙って接近してくるという。

田んぼでシラサギが熱心な“追っかけ”

長崎・五島市で20日に撮影されたのは、田植えを間近に控えた田んぼを耕すトラクターだ。

その後ろには、トラクターのあとを追う白い鳥たちの姿があった。

熱心な“追っかけ”の正体は、シラサギだ。

トラクターを怖がる様子もなく、ぴったりとあとを追いかけている。

シラサギは警戒心が強く、普段は人に近寄らない。

それなのに、なぜあとを追いかけていたのか。

狙いは掘り起こされる“ごちそう”

実は、トラクターが田んぼを耕すたびに掘り起こされるカエルやミミズなどは、シラサギたちの大好物だ。

そんな、この時期限定の“ごちそう”目当てにやってきていたのだった。

田植えは6月中旬まで行われる予定で、シラサギたちの“追っかけ”はまだしばらく続きそうだ。

（「イット！」 5月22日放送より）