モデルの斎藤恭代（30）が29日までにインスタグラムを更新。ビキニ姿を披露した。

斎藤は「夏始まるらしい」とつづり、ビーチで海に向かうビキニ姿のバックショットを披露した。

この投稿に「素敵な写真」「なんとも美しい光景。まるで絵画の世界です」「後ろ姿キュンキュンです」「後ろ姿がまた…素敵過ぎて悶絶です」「脚の長さどうなってんの」などのコメントが寄せられている。

斎藤は栃木県出身。中1から始めた器械体操では特待生として福岡県内の高校に進学も、高3時の大会での大ケガでその後の競技生活は断念した。同時期にご当地アイドル「いちご姫」のリーダーに選出。17年には「ミス・アース日本代表選考会」で優勝。23年10月にファースト写真集を発売。同12月には表紙を飾った雑誌を1000冊販売したことで24年1月に自身初のソロライブを実施。同12月のDVDメーカーが選出する「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」でグランプリ受賞。25年6月からホリプロ所属。同年11月には格闘技イベントK−1のスペシャルラウンドガールも務め、26年は「K−1公式ヴィーナス」として活動。身長173センチの「9頭身美ボディー」として注目されている。