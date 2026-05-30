レースクイーン（レースアンバサダー）でグラビアアイドルの新田妃奈（26）が29日までにインスタグラムを更新。近況を報告した。

新田は「少しご無沙汰してました。お仕事がありがたいことに立て込んでて、集中モードになってました」と報告し、「最近は外にずっといるから日焼けしないといいな」と明かした。

続けて「週末は鈴鹿サーキットで、DELiGHTWORKS RACINGのアンバサダーを努めさせていただきました。Rd.4では初の表彰台でとっても嬉しかったです。Rd.5は、12番でした。今年初参戦。これからも22号車DELiGHTWORKS RACINGの応援よろしくお願いします」とつづり、コスチューム姿を披露した。

そして「1枚目の水着の告知は楽しみにしててね」と呼びかけ、白のビキニショットを公開した。

この投稿に「妃奈ちゃんむっちゃ可愛い」「相変わらず超可愛い」「何とも大胆」「かわいい」などのコメントが寄せられている。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。25年4月にグラビアデビュー。7月の1stDVD「ひな祭り」に続き、11月にも2ndDVD「えちえちプリンセス」を発売。今年4月29日には3rdDVD「甘美な誘惑」を発売。身長160センチで、バストは93センチのHカップ。「令和1エロい完売クイーン」と称されたこともある。25年11月に行われた格闘技イベントの「RIZINガール2026」最終オーディションで新メンバーに選出された。特技は暗算。血液型A。