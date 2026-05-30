◆米大リーグ オリオールズ―ブルージェイズ（２９日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）

ブルージェイズの岡本和真内野手が２９日（日本時間３０日）、敵地のオリオールズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、２試合ぶりの１２号２ランを放った。

０−５の７回無死一塁、先発左腕ロジャースと３打席目の対戦。甘く入ってきた初球高めの真っ直ぐを左翼スタンドへ放り込んだ。打球速度１０８・３マイル（約１７４・３キロ）、飛距離３９７フィート（約１２１・０メートル）、打球角度３２度の一発。左翼ポール付近への着弾を確認しダイヤモンドを一周すると、一塁から生還したゲレロに出迎えられ、ホームランジャケットを着用してナインと次々にハイタッチした。その後もバーショが二塁打、マカドゥーが２ランで続き、２発４連打で４点を返した。

初回守備でライナーを横っ跳び好捕を見せた岡本は２回先頭で中飛、４回２死では見逃し三振だった。

岡本は２７日のツインズ戦で自身１９試合ぶりの１１号。前日のオリオールズ戦初戦では３試合連続の死球を受けるなど、３打数無安打１三振で打率は２割１分５厘となった。１―１で迎えた８回１死満塁の好機では空振り三振に倒れたが、続く代打ピニャンゴが押し出し四球で勝ち越しに成功した。岡本は守っては初回に失策とフラストレーションがたまる内容だったが、チームは接戦を制した。