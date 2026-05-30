藤森慎吾、15歳年下妻から言われた衝撃的一言「最近は妻に…」
お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（43）が、30日放送のTBS系『王様のブランチ』（毎週土曜 前9：30）に生出演。15歳年下の妻から言われた衝撃的な一言を明かした。
【写真】めっちゃ綺麗!!藤森慎吾が公開した年下妻の“顔出し”ドレスショット
番組冒頭、本日の見どころ紹介で、ブックコーナーでダイアン・津田篤宏の著書『津田日記』を紹介することが明かされ、「人間臭さ全開の『日記』に迫ります」と予告した。
その流れで「藤森さんにも人間臭さってありますか？」と聞かれた藤森は「人間臭さもいっぱいありますけど、最近は妻にシンプル『臭いな』って言われることがあります」と衝撃告白。そのままCMに入った。
藤森は24年5月に15歳年下の一般女性と結婚を発表。同年11月に第1子となる長女が誕生した。25年8月には挙式の様子を公開し、妻がPrime Videoで配信された恋愛リアリティー番組『ラブ トランジット』シーズン2に出演していたミヅキさんであったことが明らかになっていた。
【写真】めっちゃ綺麗!!藤森慎吾が公開した年下妻の“顔出し”ドレスショット
番組冒頭、本日の見どころ紹介で、ブックコーナーでダイアン・津田篤宏の著書『津田日記』を紹介することが明かされ、「人間臭さ全開の『日記』に迫ります」と予告した。
その流れで「藤森さんにも人間臭さってありますか？」と聞かれた藤森は「人間臭さもいっぱいありますけど、最近は妻にシンプル『臭いな』って言われることがあります」と衝撃告白。そのままCMに入った。
藤森は24年5月に15歳年下の一般女性と結婚を発表。同年11月に第1子となる長女が誕生した。25年8月には挙式の様子を公開し、妻がPrime Videoで配信された恋愛リアリティー番組『ラブ トランジット』シーズン2に出演していたミヅキさんであったことが明らかになっていた。