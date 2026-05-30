◇ナ・リーグ パドレス−ナショナルズ（2026年5月29日 ワシントン）

パドレスの松井裕樹投手（30）が29日（日本時間30日）、敵地でのナショナルズ戦に3回途中から2番手で登板も2回を投げ1安打1失点で登板7試合目で今季初失点した。

先発・ジオリトが3回、クルーズに適時打を浴びて4点目を失い、さらに2死満塁にピンチを広げたところで降板。2番手としてマウンドに上がった松井はルイーズを右飛に打ち取り、傷口を広げなかった。

イニングをまたいだ4回も続投し、相手打線を3者凡退に封じた。5回もマウンドに上がると、先頭・ミードのフライは右飛と思われたが、右翼手・ロレアノが追い方に失敗。まずい守備もあり、右前打にされると、次打者・エイブラムズには死球を与え無死一、二塁のピンチを招いた。

それでもクルーズを三直に打ち取り、続くライルを左邪飛に仕留め、2死にしたところで3番手・エストラダに後を託した。ただ、エストラダがヤングに中前適時打を浴び、松井は今季初失点した。

松井はメジャー復帰した今月8日（同9日）のカージナルス戦から6試合連続無失点で防御率0・00をキープし、この日の登板を迎えた。ただ、登板7試合目で初失点し、防御率は0・64となった。