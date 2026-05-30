◇ナ・リーグ カブス―カージナルス（2026年5月29日 セントルイス）

カブス・今永昇太投手（32）が29日（日本時間30日）、敵地でのカージナルス戦に先発。5回までに3本塁打を浴びる苦しい投球となり、5回1/3を5安打5失点で降板した。

3―0の初回1死一、二塁では同点3ランを被弾。初回表の攻撃で、ハップの先制13号3ランによる援護をもらった直後だった。1死から2四死球で一、二塁とされると、この日マイナーから今季初昇格したばかりの4番のベラスケスに同点の1号3ランを被弾した。

今季の開幕をカージナルス傘下3Aのメンフィスで迎えたベラスケスは、プエルトリコ出身の27歳。22年〜23年途中までカブスでプレーしており、24年入団の今永とは“入れ替わり”だが、22年入団の鈴木とは1年半チームメートだった。

4―3で迎えた4回には、8番のサジェシに、こちらも今季1号となる同点のソロ本塁打を許した。さらに5回には、1死から2番のヘレラに勝ち越しの7号ソロを打たれた。これで24日のアストロズ戦に続く、1試合3被本塁打となった。

メジャー3年目の今永は、これが今季12度目の先発。過去11試合では4勝5敗、防御率4.04で、自身3連敗中。巻き返しを狙うマウンドだったが、相手打線の長打攻勢に遭った。