女優でタレントのMEGUMI（44）が29日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。仕事が途絶えた時期について語った。

約10年前から石川県金沢市でカフェを経営しているMEGUMI。そのきっかけについて、「人生の師匠がいるんです。師匠にある日、呼び出されて、“まだまだお子さんに教えていかないといけないことがあるけど、芸能界だけだともしかしたら厳しいかもしれない。ちゃんと世の中とつながるのに一番いいのはお商売です。これから石川県に新幹線が通るから、石川でパンケーキ屋をおやりなさい”と言われた」と明かした。

「私、体育会系なので先輩に言われたら絶対みたいなところがある」と説明。MCの落語家の笑福亭鶴瓶は「体育会系というよりヤンキーやんか」とツッコんだ。

MEGUMIは当時について「仕事なかったんですよね。全く、芸能の。減っちゃってたんですよ」と回想。「子供生んで世間もどう扱っていいか分からないフェーズ。30代とかで。キャピキャピ若くもないし、ベテランでもない。どの役を与えればいいのって戸惑ってらっしゃる感じもあった。芸能で仕事ないし、他でいろんなことを勉強するタイミングなのかなって本当にいいタイミングで声をかけてもらったって感じ」と振り返った。

「本当にやって良かったですし、これやってないと今のプロデューサー業務にもつながっていない。お金の集め方とかこういう方にこういうことお願いしたらいいなとかの筋力がつかなかっただろうなって思うので、やってよかった」と充実感いっぱいに語った。