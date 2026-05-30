京都・伏見工高（現京都工学院高）ラグビー部元監督の山口良治さんが２９日、亡くなった。８３歳だった。元日本代表フランカーの山口さんは弱小校だった同高を率いて、１９８０年度の全国高校大会で初優勝。また元日本代表の大八木淳史氏や故・平尾誠二氏ら多くの人材を育成。その情熱的な指導ぶりは、ドラマ化されるほど話題を集めた。

花園に数々の名シーンを残した泣き虫先生が、亡くなった。山口さんは９８年に伏見工ラグビー部監督を退任した後、総監督を務めていた。２０１０年に脳こうそくを発症。右半身がしびれる後遺症などと闘いながら、チームの指導や講演活動にあたっていた。

キャップ１３の元日本代表選手で７４年、体育教員として伏見工に着任した。翌７５年にラグビー部監督となったが、無名の公立校では熱心な指導に対して、選手が反発。試合をボイコットされることもあった。しかし、同年に京都府内の大会で強豪・花園高に０―１１２という屈辱的な大敗を喫したのが転機となった。

７７年には大八木氏、翌７８年には平尾氏が入学。京都府内の有力選手が集まるようになり、７９年度の全国大会に初出場してベスト８、８０年度には悲願の初優勝を飾った。暴力、喫煙など荒れた生徒を体当たりの指導で更生させ、涙ながらに選手と一喜一憂する姿が感動を呼び、８４年には「スクール☆ウォーズ」としてテレビドラマ化され、社会現象となった。

９１年４月、頭の中にできた約３センチの脳膿瘍（のうよう）を取り除くために開頭手術を受け、１００日に及ぶ長期入院生活を送った。その後、９２年度の全国大会で２度目の優勝。インタビューで感極まって「お前たち、かっこいいぞ！」と叫び、“泣き虫先生”としてさらに有名になった。

監督として２度、総監督として２度、全国大会で優勝。多くの名選手を育成した。他にも“山口イズム”を継承した教え子が全国各地で指導にあたった。総監督となってからも山口さんの元には、結婚や就職の報告に訪れる教え子が絶えなかった。「ラグビー部監督」という枠を超え、愛情あふれる教育者として誰からも慕われていた。

◆山口 良治（やまぐち・よしはる）１９４３年２月１５日、福井・三方郡南西郷村（現美浜町）生まれ。若狭農林高（現若狭東高）でラグビーを始め、日大から日体大へ編入。卒業後、岐阜で高校教師となり、６６年に日本代表に初選出。フランカーとして数々の海外遠征にも参加し、キャップ１３を獲得。７５年に伏見工でラグビー部監督就任。９８年に総監督となった後、京都市スポーツ政策監や、教え子たちが監督を務める浜松大ラグビー部特別顧問、環太平洋大ラグビー部総監督などを歴任。２０１３年１１月には、競技を通じて社会貢献したとして国際ラグビーボード（ＩＲＢ）から日本人初の「ＩＲＢラグビースピリット賞」に選ばれた。