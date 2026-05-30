【WWE】SMACK DOWN（5月22日・日本時間23日／ケンタッキー・レキシントン）

【映像】美女レスラー、“頭ポンポン”されブチギレ

女子グランドスラム達成者の超強力タッグの裏で、不穏な空気。ともにトッププレイヤーの自負か、”自分が上”とタッグパートナーなのにバチバチ。「頭ポンポン」や「フォール強奪」など女帝が最狂女王への侮辱プレイ連発にファンから「なんかギスギス」「お互い罵り合ってる」とざわつくコメントが並んだ。

WWE「SmackDown」で共闘の姿勢を見せているかつてのライバル、リア・リプリーとシャーロット・フレアーの不仲が今週も明るみに。試合中に次々と飛び出す、シャーロットのあまりに舐めた態度に、リアが不快感をあらわにし、観客とファンの間でも前代未聞の「ギスギス」ぶりを指摘する声が相次いだ。

元々「RAW」と「SmackDown」と異なるブランドで接触を避けてきた両者だが、「レッスルマニア」でのリアの女子王者戴冠に伴い自動的に王座を統括する「SmackDown」への移籍が決定。ジェイド軍（ジェイド・カーギル、ミチン、B−ファブ）やフェータル・インフルエンス（ジェシー・ジェーン、ファロン・ヘンリー、レイニー・リード）など、強力なヒール軍団との対立で、結託せざるをえない状況に追い込まれてきた。2人の間を取り持つアレクサ・ブリスの仲介もあり、渋々仲間になったリアとシャーロットだったが、試合では、不安しかないギクシャクした戦いを展開することとなる。

ABEMA解説の堀江ガンツは、ふたりの関係をこう読み解く。「（リアとシャーロットは）まだ距離はありますよね。超強力タッグですけどライバル意識強すぎますよね」。実況の藤沢俊一郎アナウンサーも、入場時の様子から違和感を察知していた。「ゴングが始まる直前は一瞬笑みをもって言葉を交わすそんなシーンがありましたが…やはりちょっと気になりますね」と、ベテランコンビの連携に不安を漏らすが、この予想が的中する。

試合中盤、リアがレイニーをファラウェイ・スラムで一蹴した直後、リアがパワーを誇示するアピールの最中に起きた。背後からシャーロットが歩み寄り、リアの頭をポンポンすると、あまりに舐めた態度に、リアが不快感をあらわに。

藤沢アナが「これは頭を撫でてるということですか？」と戸惑えば、堀江は「ちょっとからかってますよね」と即答する。さらにシャーロットは、リアの代名詞であるパチパチパンチ風のジェスチャーまで真似てみせた。堀江が「（リアの）パチパチパンチ風の…」とパクリ行為に苦言を呈すると、藤沢アナも「ちょっと挑発行為にもなってしまいます」と眉をひそめる。ファンからも「ポンポン」「シャロさぁ…」「なんかギスギス」「お互い罵り合ってる」と、コメント欄が一気にざわついた。

極めつけは試合の決着シーンだった。リアが試合を終わらせる一撃「リップタイド」を狙うと、シャーロットがそこへ無理やりタッチ。すかさず自らの「ナチュラルセレクション」で勝ちをさらってみせ、余りにも露骨な行為に、ファンからは「おやまあ」「横取りw」「先輩風ふかせた」「シャロやりやすそうだったぞ」と、先行きを心配する声が飛び交った。

強さは本物。だが、頭ポンポンひとつでこれだけの不協和音が露呈するのだから、このタッグがいつ決裂してもおかしくない。元はといえばバチバチにWWE女子戦線でしのぎを削った”混ぜたら危険”な2人。新興勢力の台頭で背に腹は代えられない共闘となったが、今後の先行きが不安になる初のタッグ戦となった。

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（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）