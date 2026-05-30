「50年間、ありがとうございます」ハッピーターンの報告に反響「誕生してくれてありがとう！」
亀田製菓の「ハッピーターン」公式X（旧Twitter）は5月29日、投稿を更新。50周年を報告しました。
【画像】ハッピーターンの歴史
コメントでは「5月29日はコウフクの日なんですね」「50周年おめでとうございます ハッピーターン大好きです」「誕生してくれてありがとう！」「今日、買いに行きます」「止まらない美味しさですよね」「だーいすきだよ！」「子どもの頃からずっと変わらなくて、大好きなお菓子です」と、祝福や絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【画像】ハッピーターンの歴史
「今日、買いに行きます」同アカウントは「50年間、ありがとうございます。【ハッピーターンズデー】」とつづり、1枚の画像を投稿。オイルショックで世の中に元気がなかった時代に「みんなに幸せが戻ってきますように」という願いを込めて名付けられた誕生秘話や、「食べだしたら止まらない"魔法の粉"」と親しまれてきた歴史が紹介されています。
「牛角アイスにハッピーターン味の粉が」25日には「えぇーーーーー！？牛角アイスにハッピーターン味の粉がかかってるって！？今だけ食べられるって本当ですか！？」とポストしていた同アカウント。アイスの写真を掲載しており、とてもおいしそうです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)