好きって言ってよ！好意がミエミエの男性を後押しする一言９パターン
どう考えても自分に気があるのに、男性がハッキリ「好き」と言ってくれないのは、告白するタイミングに迷っているからなのかもしれません。そこで今回はオトメスゴレンの女性読者のみなさんなら、どんな一言で男性の背中を押すのか聞いてみました。
【１】「彼氏欲しいなー」と言って、男性が立候補するのを待つ。
「『なら僕と付き合いなよ』的な返答を期待」（２０代女性）のように、彼氏募集中だと伝えて、男性が名乗り出るのを待つパターンです。彼氏を欲しがっていると分かれば、シャイな男性でも告白しやすくなるでしょう。
【２】「私のこと、どう思ってるの？」とストレートに聞く。
「『好き』と言うチャンスをあげることが大事かも」（２０代女性）のように、男性の気持ちを尋ねる女性もいます。ただし、「いい人だと思う」などとはぐらかされた場合は、「恋愛対象としてはどうなの？」など質問を重ねる必要がありそうです。
【３】「好きじゃないなら、思わせぶりな態度はやめて」と真剣に伝える。
「こっちが真剣なら、向こうも真剣になるはず」（２０代女性）のように、あえて突き放す一言を言うことで、男性を真剣にさせるパターンです。優柔不断な態度をとっているという自覚がある男性なら、正直に気持ちを伝えてくれるでしょう。
【４】「○○なところが好きだよ」と褒めて自信をつけさせる。
「自称『褒められると伸びるタイプ』に有効」（１０代女性）のように、男性を褒めて勇気づける女性もいます。「やさしいところが好きだよ」などと褒めてあげれば、内気な男性でも告白しやすくなるでしょう。
【５】「付き合ってもないのに、二人で会ってていいのかなぁ」と言って焦らせる。
「焦って『付き合おう』って言ってくれる」（２０代女性）のように、それとなくこのままの関係は続けられないことを伝える女性もいます。デートの帰り際にボソッと伝えるなど、「これが最後かも…」という雰囲気を演出するといいでしょう。
【６】「私たちってどんな関係なの？」と聞いて、恋人か友達かハッキリさせる。
「これで『好き』って言われなかったこと、ないですよ」（２０代女性）のように、「どんな関係？」と聞けば、だいたいの男性は好きと言ってくれるようです。二人きりのときに聞くなど、告白しやすいシチュエーションをつくるといいでしょう。
【７】「ひょっとして、私のこと嫌い？」と聞いて、男性の反論を待つ。
「嫌いじゃなければ、すぐに『そんなことない！』って言ってくる」（１０代女性）のように、あえて「嫌い？」と聞くという女性もいます。男性が「そんなことない！」と反論したらすかさず「じゃあ、どう思っているの？」と本心を聞いてみましょう。
【８】「ずっと微妙な関係が続くと不安になるな」と訴える。
「不安にさせたことを反省して、告白してくれそう」（２０代女性）のように、不安な気持ちを訴えるという女性もいます。男性は気のあるそぶりをしておきながら、関係をうやむやにしていたことを反省し、安心させるために告白してくれるかもしれません。
【９】「私は○○君のことが好きだよ」とストレートに告白する。
「告白を待つ時間がもったいない」（２０代女性）のように、自分から告白して付き合うという女性もいます。お互いの気持ちを探り合うよりも、気持ちをダイレクトにぶつけ合う方が、素敵なお付き合いができるのかもしれません。
「好意がミエミエなのに『好き』と言ってくれない男性の背中を押す一言」には、他にどんなものがあると思いますか？ ご意見をお待ちしております。（外山武史）
【１】「彼氏欲しいなー」と言って、男性が立候補するのを待つ。
「『なら僕と付き合いなよ』的な返答を期待」（２０代女性）のように、彼氏募集中だと伝えて、男性が名乗り出るのを待つパターンです。彼氏を欲しがっていると分かれば、シャイな男性でも告白しやすくなるでしょう。
「『好き』と言うチャンスをあげることが大事かも」（２０代女性）のように、男性の気持ちを尋ねる女性もいます。ただし、「いい人だと思う」などとはぐらかされた場合は、「恋愛対象としてはどうなの？」など質問を重ねる必要がありそうです。
【３】「好きじゃないなら、思わせぶりな態度はやめて」と真剣に伝える。
「こっちが真剣なら、向こうも真剣になるはず」（２０代女性）のように、あえて突き放す一言を言うことで、男性を真剣にさせるパターンです。優柔不断な態度をとっているという自覚がある男性なら、正直に気持ちを伝えてくれるでしょう。
【４】「○○なところが好きだよ」と褒めて自信をつけさせる。
「自称『褒められると伸びるタイプ』に有効」（１０代女性）のように、男性を褒めて勇気づける女性もいます。「やさしいところが好きだよ」などと褒めてあげれば、内気な男性でも告白しやすくなるでしょう。
【５】「付き合ってもないのに、二人で会ってていいのかなぁ」と言って焦らせる。
「焦って『付き合おう』って言ってくれる」（２０代女性）のように、それとなくこのままの関係は続けられないことを伝える女性もいます。デートの帰り際にボソッと伝えるなど、「これが最後かも…」という雰囲気を演出するといいでしょう。
【６】「私たちってどんな関係なの？」と聞いて、恋人か友達かハッキリさせる。
「これで『好き』って言われなかったこと、ないですよ」（２０代女性）のように、「どんな関係？」と聞けば、だいたいの男性は好きと言ってくれるようです。二人きりのときに聞くなど、告白しやすいシチュエーションをつくるといいでしょう。
【７】「ひょっとして、私のこと嫌い？」と聞いて、男性の反論を待つ。
「嫌いじゃなければ、すぐに『そんなことない！』って言ってくる」（１０代女性）のように、あえて「嫌い？」と聞くという女性もいます。男性が「そんなことない！」と反論したらすかさず「じゃあ、どう思っているの？」と本心を聞いてみましょう。
【８】「ずっと微妙な関係が続くと不安になるな」と訴える。
「不安にさせたことを反省して、告白してくれそう」（２０代女性）のように、不安な気持ちを訴えるという女性もいます。男性は気のあるそぶりをしておきながら、関係をうやむやにしていたことを反省し、安心させるために告白してくれるかもしれません。
【９】「私は○○君のことが好きだよ」とストレートに告白する。
「告白を待つ時間がもったいない」（２０代女性）のように、自分から告白して付き合うという女性もいます。お互いの気持ちを探り合うよりも、気持ちをダイレクトにぶつけ合う方が、素敵なお付き合いができるのかもしれません。
「好意がミエミエなのに『好き』と言ってくれない男性の背中を押す一言」には、他にどんなものがあると思いますか？ ご意見をお待ちしております。（外山武史）