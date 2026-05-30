¡Ö¥¨¥¢¥ê¥º¥à¤Ç¤â½ë¤¤¡ª¡×½÷À¤¿¤Á¤Ø¡£ËÜÅö¤Ë»È¤¨¤ë¡È²Æ¥¤¥ó¥Ê¡¼¡É¤Ï¤É¤ì¡© ¤·¤Þ¤à¤é¡ÖÄ¶COOL¡×¤Ï¤«¤Ê¤êÍ¥½¨
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡õ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î³ÑÍ¤±§»Ò¡Ê¤¹¤ß¤æ¤¦¤³¡Ë¤Ç¤¹¡£¤À¤ó¤À¤óµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½ë¤¤»þ´ü¤ËÈ÷¤¨¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤«¤é´Ö°ã¤¤¤Î¤Ê¤¤µ¡Ç½À¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¡Ö¥¨¥¢¥ê¥º¥à¡×¤¢¤¿¤ê¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡ª ¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡¢°µÅÝÅªÍ¥½¨¤µ¤ò¸Ø¤ëµ¡Ç½À¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ÂçÎÌ¤Î´ÀµÛ¼ý¡õËÉ½µ¡Ç½¤Ë´üÂÔ¡ª ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¡Ö¥µ¥é¥ê¥¹¥È¡×
¡¡¤Þ¤º²Æ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢´À¤Î¥Ë¥ª¥¤¡£µÛ¼¾Â®´¥À¤Î¹â¤¤µ¡Ç½À¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾Ã½µ¡Ç½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤À½ÉÊ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Î²½³ØÁ¡°Ý¤òÂ¿¤¯ÇÛ¹ç¤·¤¿¥¤¥ó¥Ê¡¼¤À¤È¡¢Á¡°Ý¤Ë´À¤äÈé»é¤¬µÛÃå¤·»¨¶Ý¤¬ÈË¿£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢ÀöÂõ¤ò¤·¤Æ¤â¥Ë¥ª¥¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤Þ¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¤Î¡Ö¥µ¥é¥ê¥¹¥È ´À¼è¤ê¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¦ÌÊº®»°Ê¬Âµ¡ÊÂç´À¤µ¤ó¡Ë¡×¡ÊS¡ÁLL ÀÇ¹þ1,980±ß¡¢3L ÀÇ¹þ2,190±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤ËÏÆÉôÊ¬¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¾Ã½²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£ÏÆ¤Þ¤ï¤ê¤ËÂç¤¤ÊËÉ¿å¥Ñ¥Ã¥É¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÃå¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤âµÛ¿å¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÏÆ¤Î²¼¤¬À¶·é¤ËÊÝ¤¿¤ì¡¢¥Ë¥ª¥¤¤âÈ¯À¸¤·¤Ë¤¯¤½¤¦
¡¡À¸ÃÏ¤ÏÌÊº®¤ÇÈ©¤¢¤¿¤ê¤ÏÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ü¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¿¿²Æ¤Ï½ë¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²°Æâ¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ëÆü¡¢¿§¤Ä¤¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ô¥¿¥Ã¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤òÃå¤ë»þ¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¡¡¾Ã½¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢É®¼Ô¼«¿È¤¬¤½¤³¤Þ¤ÇÉáÃÊ¤«¤é´À¤Î¥Ë¥ª¥¤¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿°ã¤¤¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ë¥ª¥¤¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤ëÂçÎÌ¤Î´À¤ò°ìµ¤¤ËµÛ¼ý¤¹¤ë¸ú²Ì¤ÏÈ´·²¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Î¹½Â¤¾å¤«¤é¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÏÆ¤Î²¼¤¬À¶·é¤ËÊÝ¤¿¤ì¡¢¥Ë¥ª¥¤¤âÈ¯À¸¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¡¥Ù¥¿¤Ä¤¡¢´ÀÎä¤¨ÃÎ¤é¤º¡ª ¥°¥ó¥¼¡Ö¥¢¥»¥É¥í¥ó¡×
¡¡´À¤ò¤«¤¯¤È¡¢ÁÇÈ©¤ÈÉþ¤Î´Ö¤ò´À¤¬¤Ä¡¼¤Ã¤ÈÅÁ¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤¢¤ì¡¢ÃÏÌ£¤Ë·ù¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤¿¡¢´À¤ò¤«¤¤¤¿¸å¤Ë¼¼Æâ¤Ë¤³¤â¤ë¤È¡¢´À¤Î¿åÊ¬¤ò´Þ¤ó¤À°áÉþ¤¬Îä¤¨¤Æ´¨¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥°¥ó¥¼¤Î¡Ö¥¢¥»¥É¥í¥ó ´À¼è¤êÉÕ¤2Ê¬Âµ¥¤¥ó¥Ê¡¼¡×¡ÊS¡ÁLL ÀÇ¹þ1,870±ß¡¢3L ÀÇ¹þ2,090±ß¡Ë¡£
¢¡´À¤Î¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤¬°ìµ¤¤Ë¥µ¥é¥µ¥é
¡¡¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢º£¤Þ¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¸¤ó¤ï¤ê¤È´À¤Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿ÁÇÈ©¤â¤³¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤òÃå¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ù¥Ó¡¼¥Ñ¥¦¥À¡¼¤òÅÉ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥µ¥é¥µ¥é´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤¬¤³¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤Æ2»þ´Ö¤Û¤É¼ñÌ£¤Î¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¤¤Ä¤â¤³¤Î»þ´ü¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ê¤éÇØÃæ¤Ë´À¤¬Î®¤ì¤ë¤Î¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³§Ìµ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¶ËÇö¤Î¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¤¬½ë¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÜ¿¨Îä´¶µ¡Ç½¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÎÃ¤·¤¯¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢´À¤Î¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤Ï°ìµ¤¤Ë¥µ¥é¥µ¥é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ê¤é¤³¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¤«¤â¡£
¢¡ÎÃ¤·¤µNo.1¡ª ¤·¤Þ¤à¤é¡ÖÄ¶COOL¡×
¡¡´À¤òÂçÎÌ¤Ë¤«¤¯¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÃåÍÑ´¶¤ËÎÃ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤ª¹¥¤ß¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Þ¤à¤é¤Î¡Ö¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ ¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¡ÊÄ¶COOL¡Ë¡×¡ÊS¡ÁLL ÀÇ¹þ979±ß¡Ë¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ê¿¨¤ê¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥¨¥¢¥ê¥º¥à¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¤Î´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃåÍÑ¤·¤¿¤È¤¤Î¥Ò¥ä¥Ã¤È´¶¤ÏÄ¶COOL¤¬Í¥Àª¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤ä¥Ñ¥ó¥Ä¤Î²¼¤Ë»Å¹þ¤à¥ì¥®¥ó¥¹¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤êÎä¤¿¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡ÀðÉ÷µ¡¤Ê¤É¤ÇÉ÷¤òÅö¤Æ¤ë¤È¤·¤Ã¤«¤êÎÃ¤·¤¤
¡¡¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¡Ö¥¨¥¢¥ê¥º¥à¡×¤¢¤¿¤ê¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡ª ¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡¢°µÅÝÅªÍ¥½¨¤µ¤ò¸Ø¤ëµ¡Ç½À¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º²Æ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢´À¤Î¥Ë¥ª¥¤¡£µÛ¼¾Â®´¥À¤Î¹â¤¤µ¡Ç½À¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾Ã½µ¡Ç½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤À½ÉÊ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Î²½³ØÁ¡°Ý¤òÂ¿¤¯ÇÛ¹ç¤·¤¿¥¤¥ó¥Ê¡¼¤À¤È¡¢Á¡°Ý¤Ë´À¤äÈé»é¤¬µÛÃå¤·»¨¶Ý¤¬ÈË¿£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢ÀöÂõ¤ò¤·¤Æ¤â¥Ë¥ª¥¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤Þ¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¤Î¡Ö¥µ¥é¥ê¥¹¥È ´À¼è¤ê¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¦ÌÊº®»°Ê¬Âµ¡ÊÂç´À¤µ¤ó¡Ë¡×¡ÊS¡ÁLL ÀÇ¹þ1,980±ß¡¢3L ÀÇ¹þ2,190±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤ËÏÆÉôÊ¬¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¾Ã½²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£ÏÆ¤Þ¤ï¤ê¤ËÂç¤¤ÊËÉ¿å¥Ñ¥Ã¥É¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÃå¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤âµÛ¿å¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÏÆ¤Î²¼¤¬À¶·é¤ËÊÝ¤¿¤ì¡¢¥Ë¥ª¥¤¤âÈ¯À¸¤·¤Ë¤¯¤½¤¦
¡¡À¸ÃÏ¤ÏÌÊº®¤ÇÈ©¤¢¤¿¤ê¤ÏÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ü¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¿¿²Æ¤Ï½ë¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²°Æâ¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ëÆü¡¢¿§¤Ä¤¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ô¥¿¥Ã¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤òÃå¤ë»þ¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¡¡¾Ã½¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢É®¼Ô¼«¿È¤¬¤½¤³¤Þ¤ÇÉáÃÊ¤«¤é´À¤Î¥Ë¥ª¥¤¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿°ã¤¤¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ë¥ª¥¤¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤ëÂçÎÌ¤Î´À¤ò°ìµ¤¤ËµÛ¼ý¤¹¤ë¸ú²Ì¤ÏÈ´·²¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Î¹½Â¤¾å¤«¤é¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÏÆ¤Î²¼¤¬À¶·é¤ËÊÝ¤¿¤ì¡¢¥Ë¥ª¥¤¤âÈ¯À¸¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¡¥Ù¥¿¤Ä¤¡¢´ÀÎä¤¨ÃÎ¤é¤º¡ª ¥°¥ó¥¼¡Ö¥¢¥»¥É¥í¥ó¡×
¡¡´À¤ò¤«¤¯¤È¡¢ÁÇÈ©¤ÈÉþ¤Î´Ö¤ò´À¤¬¤Ä¡¼¤Ã¤ÈÅÁ¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤¢¤ì¡¢ÃÏÌ£¤Ë·ù¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤¿¡¢´À¤ò¤«¤¤¤¿¸å¤Ë¼¼Æâ¤Ë¤³¤â¤ë¤È¡¢´À¤Î¿åÊ¬¤ò´Þ¤ó¤À°áÉþ¤¬Îä¤¨¤Æ´¨¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥°¥ó¥¼¤Î¡Ö¥¢¥»¥É¥í¥ó ´À¼è¤êÉÕ¤2Ê¬Âµ¥¤¥ó¥Ê¡¼¡×¡ÊS¡ÁLL ÀÇ¹þ1,870±ß¡¢3L ÀÇ¹þ2,090±ß¡Ë¡£
¢¡´À¤Î¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤¬°ìµ¤¤Ë¥µ¥é¥µ¥é
¡¡¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢º£¤Þ¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¸¤ó¤ï¤ê¤È´À¤Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿ÁÇÈ©¤â¤³¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤òÃå¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ù¥Ó¡¼¥Ñ¥¦¥À¡¼¤òÅÉ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥µ¥é¥µ¥é´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤¬¤³¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤Æ2»þ´Ö¤Û¤É¼ñÌ£¤Î¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¤¤Ä¤â¤³¤Î»þ´ü¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ê¤éÇØÃæ¤Ë´À¤¬Î®¤ì¤ë¤Î¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³§Ìµ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¶ËÇö¤Î¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¤¬½ë¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÜ¿¨Îä´¶µ¡Ç½¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÎÃ¤·¤¯¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢´À¤Î¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤Ï°ìµ¤¤Ë¥µ¥é¥µ¥é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ê¤é¤³¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¤«¤â¡£
¢¡ÎÃ¤·¤µNo.1¡ª ¤·¤Þ¤à¤é¡ÖÄ¶COOL¡×
¡¡´À¤òÂçÎÌ¤Ë¤«¤¯¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÃåÍÑ´¶¤ËÎÃ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤ª¹¥¤ß¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Þ¤à¤é¤Î¡Ö¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ ¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¡ÊÄ¶COOL¡Ë¡×¡ÊS¡ÁLL ÀÇ¹þ979±ß¡Ë¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ê¿¨¤ê¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥¨¥¢¥ê¥º¥à¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¤Î´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃåÍÑ¤·¤¿¤È¤¤Î¥Ò¥ä¥Ã¤È´¶¤ÏÄ¶COOL¤¬Í¥Àª¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤ä¥Ñ¥ó¥Ä¤Î²¼¤Ë»Å¹þ¤à¥ì¥®¥ó¥¹¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤êÎä¤¿¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡ÀðÉ÷µ¡¤Ê¤É¤ÇÉ÷¤òÅö¤Æ¤ë¤È¤·¤Ã¤«¤êÎÃ¤·¤¤