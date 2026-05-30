【実話】初デートでブーツが蒸れて異臭を放つ女性!?「なんか臭くない？」と気づかれるも衝撃の展開に驚愕【著者に聞く】
【漫画】本編を読む→「なんか臭くない？」と異臭に気が付く男性だが…！
mamagirlにて2026年1月に『めっちゃ臭いんだけど！なにこのニオイ！』が公開されて、注目を集めている。本作は知人の体験談をもとに制作されたという。今回はプロット制作のmamagirl編集部・梅田さんと作画担当のいおりそ(@iorinu_nu)さんに、本作を描く上で工夫された点などについて話を聞いた。
その日、アリサは気合を入れてブーツを履いていたが、足が蒸れて想像以上に悪臭を放っていた。自分の足の臭いにマズいと思っていると、コウスケ君が「ねぇ…なんか臭くない？」と言うではないか!?
その後も「なんか部屋臭いよね？」などと言われ、アリサは足の臭いだとバレるのも時間の問題だと感じ始める…。すると、アリサはテーブルに置いてあったメニューを見て、「コウスケ君、くさや食べたい」とリクエストをする。
注文したくさやがやって来ると、くさやの臭いに驚くアリサ。そして「臭いの正体はこれかあ！近くの人が頼んでたのかも」と納得した様子でコウスケ君が話す。
けれどアリサは『初デートでくさやを頼む女に2度目はないよね…』と思い、匂い対策をしておけばよかったと後悔をする。
一方、コウスケ君は人生で初めてくさやを食べて、「おいしい」と感動！そして初対面だったが、コウスケ君はすっかりアリサのことを好きになったようだ。コウスケ君からその場でお付き合いを申し込まれ、2人はめでたく付き合うことになるのであった。
――本作はどのように誕生したのでしょうか？
梅田さん：本作は知人の体験談をもとに制作いたしました。ブーツで蒸れて足のニオイが気になる…というのは、共感される方も多いのではないでしょうか。「あるある」とクスっと笑って読んでいただけたらうれしいです。
――本作を描く上で工夫された点があれば、お聞かせください。
いおりそさん：ブーツって本当油断するとすぐ臭うし自分でもショック受けますよね…。デートで気合を入れたかわいらしい女性の、デート中の焦りや葛藤をわかりやすく描写できればいいなと考えながら作画いたしました！
くさやがきっかけでコウスケ君とお付き合いができたアリサ。mamagirlでは女性が共感できるような作品がいくつも投稿されているので、興味がある人はぜひ一度読んでほしい！
取材協力：mamagirl編集部・梅田/いおりそ(@iorinu_nu)
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