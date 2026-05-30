手首の疲れを劇的に軽減する究極の操作性。人気の【ロジクール】トラックボールマウスが進化してAmazonで販売中！
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静音クリックで作業効率を最大化。人間工学に基づいた【ロジクール】トラックボールマウスが今すぐAmazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
人気のトラックボールマウスが静音化と接続方式のアップデートを経て登場。クリック音を従来比80%削減し、静かな環境でも集中を妨げない。人間工学に基づいた設計で腕の疲れを軽減し、最新の接続技術とマクロ機能で作業効率を格段に向上させる、デスクワークの質を高める一台だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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人間工学に基づいた設計により、手のひらを自然に支える形状を実現。腕を動かさずに親指でボールを操作するため、長時間の作業でも疲労感を大幅に軽減できる。
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従来モデルと比較してクリック音を80%カット。静音性が向上したことで、オフィスや自宅など周囲を気にせず集中できる環境を構築できる。
独自のワイヤレステクノロジーに対応し、安定した接続を実現。1つのレシーバーで複数のデバイスを接続でき、デスク周りの配線をすっきりと整理できる。
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専用ソフトで複雑な操作をボタン一つに割り当て可能。ショートカットやファンクションを登録すれば、データ入力や複数ソフトの操作が劇的に効率化する。
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