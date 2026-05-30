USJ史上最高にオシャレかも！ 『葬送のフリーレン』グッズのデザインが素晴らしすぎた〈取材レポ〉
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、テレビアニメ『葬送のフリーレン』と初めてのコラボレーションを実施。5月30日（土）からのイベント開催に先駆け、オリジナルグッズが5月29日（金）から「シネマ 4-D ストア」などで販売されている。パッと見たら『葬送のフリーレン』グッズとは気が付かないオシャレなアイテムもそろっているのが特徴。今回はフリーレン役の種崎敦美＆ヒンメル役の岡本信彦のお気に入りも交えながら注目グッズを紹介する。
【写真】USJグッズじゃないみたい！ オシャレすぎる『葬送のフリーレン』グッズ一覧
■見た目以外の仕掛けにビックリ！
『葬送のフリーレン』グッズが展開される「シネマ 4-D ストア」の一部は、作品の世界観が感じられる装飾が施されている。草花にあふれ、足を踏み入れるだけで、なんだか優しい気持ちになれる空間だ。
しかも担当者によると、今回は見た目の装飾のみならず、“香り”にもこだわったそう。爽やかな花のような良い香りを、買い物の邪魔をしない程度にふんわりと漂わせているのだという。現地に行かないと分からないが、この香りに決まるまで試行錯誤したそうで、ぜひ立ち寄った際は体感してみてほしい。
グッズはユニバーサル・スタジオ・ジャパンらしい「カチューシャ」や、フリーレンとヒンメルの「ぬいぐるみキーチェーン」などのキャラクターを全面に押し出したもののほか、今回はパッと見では『葬送のフリーレン』だと気付かないオシャレなラインナップも用意。
例えば透け感のある水色がかわいい「シアーブルゾン」は、パークグッズというよりは、アパレルブランドのようなデザイン性の高い仕上がりで、日常使いもできそうなコーディネートが決まるアイテムだ。これからの季節は、白いキャミソールと組み合わせると、かわいいパークコーデが完成しそう。
また、今回のグッズのキーアートがステキで、フリーレンが立っている場所が、よく見るとパークのゲートになっている。絵画のようなデザインなので、言われるまで気付かなかったくらいだ。担当者は「“フリーレンがパークに降り立って得意の花畑を出す魔法をかける”というのがキーワードになっています」と粋な裏話を明かす。
とにかく“さりげなさ”がかわいく、ヒンメルがフリーレンに贈った指輪と、フリーレンがヒンメルの像に贈った蒼月草の花冠をモチーフにした指輪がセットになった「ペアネックレス」や、フリーレンとフェルンの杖の形をした「ヘアピン」など、アクセサリー単品として見てもかわいいアイテムも充実している。
その一方でミミックのありえないくらい巨大なクッションや、作中に出てくるアイテム全8種のうちいずれか1つが当たる「コレクタブルキーチェーン」、フリーレンたちの杖がランダムで入った「コレクタブルフィギュア」など、オタク心をくすぐるグッズも欠かさない。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れたフリーレン役を務める種崎敦美は「コレクタブルフィギュア」を開けたところ、デンケンの杖だったそうで「分かってる〜！」と思わずうなったという。「コレクタブルフィギュア」はデンケンのほか、フリーレン、フェルン、カンネ、ラヴィーネの杖がラインナップとなっており、種崎は「そこを作ってくれるなんて本当にありがとうございます」と感激していた。
また、ヒンメル役の岡本信彦はペン好きだそうで「ボールペン付きアクリルペンスタンド」がお気に入りの模様。「アフレコ現場でもしっかり使おうかなと思っています。『うれしい』と思いながら『いただきます』ってすぐに言いました（笑）」と愛用する気満々だった。これをゲットすれば、もしかすると岡本とおそろいになれるかもしれない。
数々のアニメコラボを実施してきたユニバーサル・スタジオ・ジャパンの歴史の中でも、最もスタイリッシュでオシャレと言っても過言ではない『葬送のフリーレン』グッズたち。パークでしか手に入れられないので、店舗こだわりの装飾と香りとともに楽しんでみてほしい。
※種崎敦美の「崎」は「たつさき」が正式表記
■見た目以外の仕掛けにビックリ！
『葬送のフリーレン』グッズが展開される「シネマ 4-D ストア」の一部は、作品の世界観が感じられる装飾が施されている。草花にあふれ、足を踏み入れるだけで、なんだか優しい気持ちになれる空間だ。
しかも担当者によると、今回は見た目の装飾のみならず、“香り”にもこだわったそう。爽やかな花のような良い香りを、買い物の邪魔をしない程度にふんわりと漂わせているのだという。現地に行かないと分からないが、この香りに決まるまで試行錯誤したそうで、ぜひ立ち寄った際は体感してみてほしい。
グッズはユニバーサル・スタジオ・ジャパンらしい「カチューシャ」や、フリーレンとヒンメルの「ぬいぐるみキーチェーン」などのキャラクターを全面に押し出したもののほか、今回はパッと見では『葬送のフリーレン』だと気付かないオシャレなラインナップも用意。
例えば透け感のある水色がかわいい「シアーブルゾン」は、パークグッズというよりは、アパレルブランドのようなデザイン性の高い仕上がりで、日常使いもできそうなコーディネートが決まるアイテムだ。これからの季節は、白いキャミソールと組み合わせると、かわいいパークコーデが完成しそう。
また、今回のグッズのキーアートがステキで、フリーレンが立っている場所が、よく見るとパークのゲートになっている。絵画のようなデザインなので、言われるまで気付かなかったくらいだ。担当者は「“フリーレンがパークに降り立って得意の花畑を出す魔法をかける”というのがキーワードになっています」と粋な裏話を明かす。
とにかく“さりげなさ”がかわいく、ヒンメルがフリーレンに贈った指輪と、フリーレンがヒンメルの像に贈った蒼月草の花冠をモチーフにした指輪がセットになった「ペアネックレス」や、フリーレンとフェルンの杖の形をした「ヘアピン」など、アクセサリー単品として見てもかわいいアイテムも充実している。
その一方でミミックのありえないくらい巨大なクッションや、作中に出てくるアイテム全8種のうちいずれか1つが当たる「コレクタブルキーチェーン」、フリーレンたちの杖がランダムで入った「コレクタブルフィギュア」など、オタク心をくすぐるグッズも欠かさない。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れたフリーレン役を務める種崎敦美は「コレクタブルフィギュア」を開けたところ、デンケンの杖だったそうで「分かってる〜！」と思わずうなったという。「コレクタブルフィギュア」はデンケンのほか、フリーレン、フェルン、カンネ、ラヴィーネの杖がラインナップとなっており、種崎は「そこを作ってくれるなんて本当にありがとうございます」と感激していた。
また、ヒンメル役の岡本信彦はペン好きだそうで「ボールペン付きアクリルペンスタンド」がお気に入りの模様。「アフレコ現場でもしっかり使おうかなと思っています。『うれしい』と思いながら『いただきます』ってすぐに言いました（笑）」と愛用する気満々だった。これをゲットすれば、もしかすると岡本とおそろいになれるかもしれない。
数々のアニメコラボを実施してきたユニバーサル・スタジオ・ジャパンの歴史の中でも、最もスタイリッシュでオシャレと言っても過言ではない『葬送のフリーレン』グッズたち。パークでしか手に入れられないので、店舗こだわりの装飾と香りとともに楽しんでみてほしい。
※種崎敦美の「崎」は「たつさき」が正式表記