¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¡¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤¬£³£Á¹ß³Ê¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬£´Áª¼êÆþ¤ìÂØ¤¨È¯É½¡ÖÈà¤ò¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ØÁ÷¤Ã¤¿¡×¥¨¥¹¥Ô¥Ê¥ë¤ÏÀïÎÏ³°¤«¤é¤ï¤º¤«£´Æü¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢
¡¡¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ý¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡×¡Ê£²£¹Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï»î¹çÁ°¤Ë¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¡£¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¤¬£³£Á¤Ë¹ß³Ê¤·¡¢Âå¤ï¤Ã¤Æ£Ä£Æ£Á¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¥µ¥ó¥Á¥¢¥´¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Ê¥ëÆâÌî¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼ºÆ¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¤¬¾º³Ê¤·¡¢º¸ÂÀ¤â¤âÎ¢¤òÄË¤á¤¿¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤¬Éé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°²ñ¸«¤Ç¥¥à¤Î¹ß³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÄê´üÅª¤ËÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢Ä´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ËÈà¤ò¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥¥à¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£´£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦£²£µ£¹¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£±ÂÇÅÀ¡¢£¶ÅðÎÝ¡¢£Ï£Ð£Ó¡¦£¶£µ£±¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º¸Íã¼éÈ÷¤Ë¤âÆþ¤ë¤Ê¤É¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»î¹çÁ°¤Ë²ÙÊª¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£²¼È¾¿È¤Î»È¤¤Êý¤¬¾¯¤·¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥ó¥×½øÈ×¤ËÈæ¤Ù¤Æ¶õ¿¶¤ê¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¾¯¤·¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Î°ì»þ´ü¤ä¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½ËèÆü¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¡¢½Å°µ¤Î¾®¤µ¤Ê´Ä¶¤Ç¤ä¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÍè¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤³¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥¹¥Ô¥Ê¥ë¤Ï£Ä£Æ£Á¡Ê»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°¡Ë¤«¤é¤ï¤º¤«£´Æü¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¤¬Éé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¨¥¹¥Ô¥Ê¥ë¤Ï£²£µÆü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼£´£°¿ÍÏÈ¤«¤é³°¤ì¤ë£Ä£Æ£Á¡Ê»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î£³Æü¸å¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢£³£Á¤Î¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¥±¤¬Éüµ¢£²ÀïÌÜ¤ÇÏÆÊ¢¤òÄË¤á¤ÆºÆÎ¥Ã¦¡£±¦ÂÇ¤Á¤Î£Ô¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤âº¸ÂÀ¤â¤âÎ¢¤òÄË¤á¤ÆÎ¥Ã¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤¬¼êÇö¤È¤Ê¤ê¡¢°ÛÎã¤ÎÁá´üºÆ¾º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥¨¥¹¥Ô¥Ê¥ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤Ë¹çÎ®¡£¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Î¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢ÆâÌî¤Ç¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£