Midnight Grand Orchestra、1st EP「Travelogue I」発売決定＆新アーティスト写真公開！
バーチャルアイドル星街すいせいと、TAKU INOUEによる音楽プロジェクト“Midnight Grand Orchestra”が、2年8ヶ月ぶりとなる待望の新作EP「Travelogue I」を8月19日にリリースすることを発表した。
本作は通常盤・初回生産限定盤の2形態で発売。収録曲は全4曲。また、初回生産限定盤の DISC2には、オリジナル・サウンドトラックを全6曲収録。詳細は後日解禁。さらに6月14日（日）23:59までに対象商品を予約すると、早期予約特典として“A5サイズ ホログラムシート”が付与される。
加えて、リリースを記念したTOY’S STORE限定グッズの発売も決定。「Travelogue I」両形態とのセット商品をはじめ、ジャケットアートワークをモチーフにした限定Tシャツやメタルキーホルダーなど、多彩なアイテムが販売となる。
そして、本解禁と合わせて新アーティスト写真を公開。これまでイラストを中心に展開してきたビジュアルイメージから一転、今回はTAKU INOUE本人の実写と星街すいせいの3Dビジュアルを融合。新たなる幕開けを感じさせるような象徴的な一枚に仕上がった。
また2027年2月には、千葉・幕張メッセ 国際展示場4〜6ホールにて、Midnight Grand Orchestraの新章を告げる大規模ライブとなる2nd LIVE 「Project: Allegro」の開催も決定している。詳細は特設サイトをチェックしてほしい。
●リリース情報
Midnight Grand Orchestra 1st EP
「Travelogue I」
8月19日発売
予約はこちら
https://tf.lnk.to/MGO_TravelogueI_CD
＜収録曲＞（全形態共通）
全4曲予定
【通常盤（CD）】
品番：TFCC-81204
価格：￥2,200（税込）
【初回生産限定盤（2CD）】
品番：TFCC-81202-81203
価格：￥4,400（税込）
＜DISC2＞
オリジナル・サウンドトラック 全6曲収録予定
早期予約特典
ホログラムシート（A5サイズ）
※予約特典対象期間 : 6月14日（日）23:59 まで
店舗別予約・購入者特典
Amazon.co.jp : メガジャケ
Midnight Grand Orchestra応援ショップ: レプリカチケット
特設サイト
https://midnight-grand-orchestra.jp/travelogue-I/
●グッズ情報
・ ｢Travelogue I」DELUXE SET A / \13,200 (tax in)
(｢Travelogue I」初回生産限定盤 + T-SHIRT + METAL KEYCHAIN + CLEAR KNAPSACK)
・ ｢Travelogue I」DELUXE SET B / \11,000 (tax in)
(｢Travelogue I」通常盤 + T-SHIRT + METAL KEYCHAIN + CLEAR KNAPSACK)
・ ｢Travelogue I」SET / \8,800 (tax in)
(｢Travelogue I」T-SHIRT + METAL KEYCHAIN + CLEAR KNAPSACK)
●ライブ情報
Midnight Grand Orchestra 2nd LIVE「Project: Allegro」
2027年2月11日（祝木）
千葉・幕張メッセ 国際展示場 4-6ホール
開場 15:30 ／ 開演 17:00
チケット料金
スタンディング：\11,000-（税込）
FC先行
2026年3月22日(日)21:00〜4月6日(月)23:59まで
特設サイト
https://midnight-grand-orchestra.jp/project/allegro/
お問合せ
SOGO TOKYO(03-3405-9999)
https://sogotokyo.com
関連リンク
Midnight Grand Orchestraオフィシャルサイト
https://midnight-grand-orchestra.jp/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優