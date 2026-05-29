Midnight Grand Orchestra、1st EP「Travelogue I」発売決定＆新アーティスト写真公開！

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バーチャルアイドル星街すいせいと、TAKU INOUEによる音楽プロジェクト“Midnight Grand Orchestra”が、2年8ヶ月ぶりとなる待望の新作EP「Travelogue I」を8月19日にリリースすることを発表した。

本作は通常盤・初回生産限定盤の2形態で発売。収録曲は全4曲。また、初回生産限定盤の DISC2には、オリジナル・サウンドトラックを全6曲収録。詳細は後日解禁。さらに6月14日（日）23:59までに対象商品を予約すると、早期予約特典として“A5サイズ ホログラムシート”が付与される。

加えて、リリースを記念したTOY’S STORE限定グッズの発売も決定。「Travelogue I」両形態とのセット商品をはじめ、ジャケットアートワークをモチーフにした限定Tシャツやメタルキーホルダーなど、多彩なアイテムが販売となる。

そして、本解禁と合わせて新アーティスト写真を公開。これまでイラストを中心に展開してきたビジュアルイメージから一転、今回はTAKU INOUE本人の実写と星街すいせいの3Dビジュアルを融合。新たなる幕開けを感じさせるような象徴的な一枚に仕上がった。

また2027年2月には、千葉・幕張メッセ 国際展示場4〜6ホールにて、Midnight Grand Orchestraの新章を告げる大規模ライブとなる2nd LIVE 「Project: Allegro」の開催も決定している。詳細は特設サイトをチェックしてほしい。

●リリース情報

Midnight Grand Orchestra 1st EP

「Travelogue I」

8月19日発売

予約はこちら

https://tf.lnk.to/MGO_TravelogueI_CD

＜収録曲＞（全形態共通）

全4曲予定

【通常盤（CD）】

品番：TFCC-81204

価格：￥2,200（税込）

【初回生産限定盤（2CD）】

品番：TFCC-81202-81203

価格：￥4,400（税込）

＜DISC2＞

オリジナル・サウンドトラック 全6曲収録予定



早期予約特典

ホログラムシート（A5サイズ）

※予約特典対象期間 : 6月14日（日）23:59 まで

店舗別予約・購入者特典

Amazon.co.jp : メガジャケ

Midnight Grand Orchestra応援ショップ: レプリカチケット

特設サイト

https://midnight-grand-orchestra.jp/travelogue-I/

●グッズ情報

・ ｢Travelogue I」DELUXE SET A / \13,200 (tax in)

(｢Travelogue I」初回生産限定盤 + T-SHIRT + METAL KEYCHAIN + CLEAR KNAPSACK)

・ ｢Travelogue I」DELUXE SET B / \11,000 (tax in)

(｢Travelogue I」通常盤 + T-SHIRT + METAL KEYCHAIN + CLEAR KNAPSACK)

・ ｢Travelogue I」SET / \8,800 (tax in)

(｢Travelogue I」T-SHIRT + METAL KEYCHAIN + CLEAR KNAPSACK)

●ライブ情報

Midnight Grand Orchestra 2nd LIVE「Project: Allegro」

2027年2月11日（祝木）

千葉・幕張メッセ 国際展示場 4-6ホール

開場 15:30 ／ 開演 17:00

チケット料金

スタンディング：\11,000-（税込）

FC先行

2026年3月22日(日)21:00〜4月6日(月)23:59まで

特設サイト

https://midnight-grand-orchestra.jp/project/allegro/

お問合せ

SOGO TOKYO(03-3405-9999)

https://sogotokyo.com

関連リンク

Midnight Grand Orchestraオフィシャルサイト

https://midnight-grand-orchestra.jp/