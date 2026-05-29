水瀬いのり、ニューシングル「Summer Challenger」ジャケット写真＆最新アーティスト写真公開！

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声優・歌手の水瀬いのりが、2026年7月22日にリリースする13thシングル「Summer Challenger」のジャケット写真と最新アーティスト写真を公開した。

今回公開されたアートワークは、真っ白な布と衣装をベースに、夏らしいビビッドなグラフィックが鮮やかに映えるビジュアルに仕上がっている。飛び跳ねる姿や弾ける笑顔が印象的で、水瀬いのりのポジティブなエネルギーや生命力を感じさせるアートワークとなった。また、ビジュアル内に描かれた線や模様は、「Inori Minase」「Summer Challenger」のローマ字になっているという遊び心ある演出も。

表題曲「Summer Challenger」は、作詞・作曲をヤマモトショウ、編曲を宮野弦士が手がける、夏の高揚感を詰め込んだポップチューン。9月12日(土)・13日(日)に山梨県 富士急ハイランド・コニファーフォレストにて開催される、自身初の野外ライブ「Inori Minase OPEN AIR LIVE 2026 Summer Challenger」のテーマソングにもなっており、今回公開されたアートワークからも、楽曲の持つ明るさや開放感を感じることができ、野外ライブへの期待が高まる。ライブでは特典付きアクセスバスおよび宿泊プランも実施されるので、こちらも要チェックだ。

なお、今回公開されたジャケット写真・アーティスト写真・法人別オリジナル特典のビジュアルは、すべて沖縄で撮り下ろされたもの。お気に入りの特典を見つけながら、シングルの発売を楽しみに待ちたい。

●リリース情報

13th Single

「Summer Challenger」

7月22日発売

定価：￥1,540（税込）

品番：KICM-2174

形態：マキシシングル

初回封入特典：特製トレカ

予約はこちら

https://inoriminase.lnk.to/Summer_Challenger_CD_shop

詳細はこちら

https://www.inoriminase.com/discography/?id=78

＜収録曲＞

01.Summer Challenger

作詞・作曲：ヤマモトショウ 編曲：宮野弦士

02.ハートノフレーバー

作詞：Haggy Rock 作曲・編曲：椿山日南子

03.リフローレセンス

作詞・作曲：志村真白 編曲：胗舘周平

※スマートパチンコ機『eフィーバーデッドマウント・デスプレイ 魂神9000』搭載楽曲

法人別オリジナル特典



下記販売店にて13th Single「Summer Challenger」をお買い上げのお客様に先着にてチェーン毎のオリジナル特典を差し上げます。数に限りがございますので、詳しくは各販売店にご確認下さい。

・アニメイト：56mm缶バッジ+ブロマイド

・KING RECORDS STORE：ブロマイド

・ゲーマーズ：A4クリアファイル+ブロマイド

・タワーレコード：ブロマイド

・とらのあな：ブロマイド

・楽天ブックス：ブロマイド

・amazon：メガジャケ

・HMV：ブロマイド

・Neowing：ブロマイド

・ソフマップ・アニメガ（一部店舗）：ブロマイド

・WonderGOO/新星堂：ブロマイド

●ライブ情報

水瀬いのり 初の野外ライブ

「Inori Minase OPEN AIR LIVE 2026 Summer Challenger」

山梨県 富士急ハイランド・コニファーフォレスト

2026年9月12日（土）・13日（日）



詳細はこちら

https://www.inoriminase.com/live/

オフィシャルバスツアー詳細はこちら

https://www.fujikyu-travel.co.jp/free2/special/inoriminase.html

●イベント情報

水瀬いのり アーティスト活動10周年を記念したPOP UP SHOP

「Inori Minase 10th ANNIVERSARY POP UP Travel Record」

開催場所：有楽町マルイ8階

開催期間：2026年7月10日（金）〜26（日）

関連リンク

水瀬いのり アーティスト10周年記念 特設サイト

https://king-cr.jp/inoriminase_10th/

水瀬いのりオフィシャルサイト

http://inoriminase.com