ARIAシリーズアナログ化第2弾「ARIA The NATURAL」「ARIA The ORIGINATION」サントラ２作同時リリース決定！

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2025年にアニメ化20周年を迎え、今尚愛され続ける人気アニメシリーズ『ARIA』。その世界を彩ったサウンドトラックのアナログ化第2弾として、2026年9月2日にアニメシリーズ2作目「ARIA The NATURAL」、3作目「ARIA The ORIGINATION」の2タイトル同時リリースされることが決定した。

それぞれのジャケット絵柄は昨年発売された第１弾と同様、CD発売当時のオリジナルイラストが採用されており、放送当時の感動を想起させるARIAファンにはたまらないアイテムだ。

また今回も初回プレス分のみ『ARIA』にちなんだ特別なカラーレコード仕様となっており、それぞれ２LPで作成。「ARIA The NATURAL」はARIAカンパニーをイメージしたクリアディープブルーと姫屋をイメージしたクリアレッド、「ARIA The ORIGINATION」ではオレンジぷらねっとをイメージのクリアライムイエローとジャケットでも描かれているネオ・ヴェネツィアの夕暮れをイメージしたクリアオレンジを採用。

さらに、今回「ARIA The ORIGINATION」ORIGINAL SOUNDTRACK tre -vinyl edition-には初回限定盤があり、こちらの初回限定盤には原作者・天野こずえ先生が今回の為に描きおろしたスペシャルイラストを採用したアナログ盤収納BOXが付属され、そのジャケットイラストも解禁された。

カーテンの隙間から差し込むネオ・ヴェネツィアの清々しい陽射しが美しく煌めく一室で窓を背にこちらを見つめる主人公・水無灯里と傍らのアリア社長。その優しい眼差しは真っ直ぐに画面外の我々へ向けられ、見る者を心地のよい静寂に包み込む印象的な一枚となっている。

そして、この収納BOXは今回発売の2タイトルと昨年発売の第１弾とを併せたアナログ盤3作品をまとめて収納することが可能なアイテムとなっており、この機会にぜひ第１弾「ARIA The ANIMATION」オリジナルサウンドトラック vinyl editionも併せてチエックしてほしい。

またHMV 全国各店 / HMV&BOOKS onlineとアニメイト 全国各店 / アニメイト通販でのチェーン別オリジナル特典もそれぞれ決定！ また今回はHMV RECORDS渋谷店、新宿店、吉祥寺店、心斎橋店の4店舗でご予約いただいた方へ先着でHMV共通特典とは別途の特典が用意されており豪華W特典となるチャンス！特典内容は後日発表のため今後の情報解禁をお見逃しなく。

●リリース情報

「ARIA The NATURAL」 ORIGINAL SOUNDTRACK due -vinyl edition-

9月2日発売

価格：￥7,040（税込）

品番：VTJL-55〜56

全25曲収録

※初回生産分のみ：限定カラーレコード仕様 (Disc1：クリアディープブルー/Disc2：クリアレッド)

＜Disc 1＞

Side A

01 ネオ・ヴェネツィアの水彩画

作曲：笹子重治 編曲：Choro Club

02 OPテーマ ユーフォリア −TVサイズ−

作詞：河井英里 作曲・編曲：窪田ミナ 歌：牧野由依

03 夏の妖精

作曲：笹子重治 編曲：Choro Club ストリングス編曲：沢田穣治

04 運河はめぐる

作曲：秋岡 欧 編曲：Choro Club

05 サンタクロウスの空 〜Riverside Christmas Mix〜

作曲：妹尾 武 編曲：Choro Club・妹尾 武

06 入道雲の下で

作曲：笹子重治 編曲：Choro Club

Side B

01 アジサイの小径

作曲：妹尾 武・PAXQUE 編曲：妹尾 武

02 星まで続く想い

作曲：笹子重治 編曲：Choro Club

03 子供の時間

作曲：沢田穣治 編曲：Choro Club

04 おかしなふたり

作曲：秋岡 欧 編曲：Choro Club

05 いつか来た道

作曲・編曲：妹尾 武

06 篝火のノクターン

作曲・編曲：妹尾 武

＜Disc 2＞

Side A

01 コッコロ −オルガンver.−

作詞：河井英里 作曲・編曲：窪田ミナ 歌：河井英里

02 アリアの憂鬱

作曲：秋岡 欧 編曲：Choro Club

03 春一番

作曲：秋岡 欧 編曲：Choro Club

04 ケットシーの行進

作曲・編曲：沢田穣治

05 Samba de AQUA

作曲：笹子重治 編曲：Choro Club

06 遠い小舟

作曲：笹子重治 編曲：Choro Club

07 落陽

作曲・編曲：妹尾 武

Side B

01 花冷え

作曲：沢田穣治 編曲：Choro Club

02 通り雨がやんだら

作曲：秋岡 欧 編曲：Choro Club

03 Second Season〜出会い〜

作曲・編曲：妹尾 武

04 夕凪

作曲：笹子重治 編曲：Choro Club コーラス編曲：妹尾 武

05 EDテーマ 夏待ち −TVサイズ−

作詞・作曲：北川勝利 編曲：ROUND TABLE・桜井康史 ストリング編曲：窪田ミナ 歌・演奏：ROUND TABLE featuring Nino

06 AQUA−guitar solo−

作曲・編曲：笹子重治

※収録曲目はCD「ARIA The NATURAL」オリジナルサウンドトラック due

（VICL-61935）と同内容になります。

©2006 Kozue Amano/MAG Garden・ARIAcompany

【初回限定盤】

「ARIA The ORIGINATION」ORIGINAL SOUNDTRACK tre -vinyl edition-

＋収納BOX（天野こずえ先生描きおろし絵柄使用）

9月2日発売

価格：￥8,250（税込）

品番：VTZL-270

全23曲収録

※初回生産分のみ：限定カラーレコード仕様 (Disc1：クリアライムイエロー/Disc2：クリアオレンジ)



【通常盤】

「ARIA The ORIGINATION」ORIGINAL SOUNDTRACK tre -vinyl edition-

9月2日発

価格：￥7,040（税込）

品番：VTJL-57〜58

全23曲収録

※初回生産分のみ：限定カラーレコード仕様 (Disc1: クリアライムイエロー/Disc2：クリアオレンジ)

＜Disc1＞

Side A

01 七色の空を −OVAサイズ− / SONOROUS

作詞・作曲：SONORIOUS 編曲： Choro Club ストリングス編曲：沢田穣治

02 スピラーレ −TVサイズ− / 牧野由依

作詞：河井英里 作曲・編曲：窪田ミナ

03 落葉の並木道

作曲：笹子重治 編曲：Choro Club

04 おだやかな午後

作曲：秋岡 欧 編曲：Choro Club

05 夕闇漕ぎ

作曲：沢田穣治 編曲：Choro Club

06 頼りない船出

作曲：笹子重治 編曲：Choro Club

07 眠りの森で

作曲：沢田穣治 編曲：Choro Club

Side B

01 アリアとお散歩

作曲：笹子重治 編曲：Choro Club

02 つないだ手と手

作曲：笹子重治 編曲：Choro Club ストリングス編曲：沢田穣治

03 望楼

作曲：秋岡 欧 編曲：Choro Club

04 アマレットの夏

作曲・編曲：妹尾 武

05 ジェット気流

作曲：沢田穣治 編曲：Choro Club

06 未来への航跡

作曲・編曲：妹尾 武

＜Disc2＞

Side A

01 ルーミス エテルネ / 広橋 涼

作詞・作曲・編曲：窪田ミナ

02 風読み

作曲：沢田穣治 編曲：Choro Club

03 魔女

作曲：沢田穣治 編曲：Choro Club

04 夕立ちのあとで

作曲：秋岡 欧 編曲：Choro Club コーラス編曲：妹尾 武

05 quiet tea time

作曲：笹子重治 編曲：Choro Club

Side B

01 小さな幸せ

作曲：秋岡 欧 編曲：Choro Club

02 永遠の海〜A Song for Zephyr〜

作曲・編曲：妹尾 武

03 七色の空を−choro ver.−

作曲：SONORIOUS 編曲： Choro Club

04 金の波 千の波−TVサイズ− / 新居 昭乃

作詞：新居昭乃 作曲：新居昭乃・保刈久明 編曲：保刈久明

05 四季〜そして僕は海に還る

作曲・編曲：妹尾 武

※収録曲目はCDARIA The ORIGINATION オリジナルサウンドトラック tre

（VTCL-60026）と同内容になります。

©2008 Kozue Amano/MAG Garden・ARIAcompany

チェーンオリジナル特典

HMV 全国各店 / HMV&BOOKS online

特典A ※特典内容は後日解禁いたします。

HMV RECORDS（渋谷店、新宿店、吉祥寺店、心斎橋店）

※限定先着予約特典

※上記４店舗でのご予約で特典Ａと併せて特典Ｂもお渡しいたします。

特典A ※特典内容は後日解禁いたします。

＋

特典B ※特典内容は後日解禁いたします。

アニメイト 全国各店 / アニメイト通販

特典C ※特典内容は後日解禁いたします。

「ARIA The ANIMATION」オリジナルサウンドトラック vinyl edition

発売中

価格：￥6,820（税込）

品番：VTJL-40〜41

全25曲収録

＜Disc1＞

Side A

01ゴンドラの夢 / Choro Club feat. Senoo

作曲:沢田穣治 編曲：Choro Club

02ウンディーネ -forest mix- / 牧野 由依

作詞：河井英里 作曲・編曲：窪田ミナ 歌：牧野由依03鐘楼のパトリ〜ネオ・ヴェネツィア〜 / Choro Club feat. Senoo

作曲・編曲：妹尾 武

04AQUA / Choro Club feat. Senoo

作曲:笹子重治 編曲：Choro Club ストリングス編曲：沢田穣治05夏便り / Choro Club feat. Senoo

作曲:笹子重治 編曲：Choro Club

06アクアアルタ日和 / Choro Club feat. Senoo

作曲:笹子重治 編曲：Choro Club

07満月のドルチェ / Choro Club feat. Senoo

作曲・編曲：妹尾 武

08恋とはどんなもの？ / Choro Club feat. Senoo

作曲：秋岡 欧 編曲：Choro Club

Side B

01バルカローレ / 河井 英里

作詞：河井英里 作曲・編曲：窪田ミナ 歌：河井英里 02迷い込んだ路地へと / Choro Club feat. Senoo

作曲:沢田穣治 編曲：Choro Club

03幻想カーニバル / Choro Club feat. Senoo

作曲:沢田穣治 編曲：Choro Club ストリングス編曲：沢田穣治 04静かにあふれる涙 / Choro Club feat. Senoo

作曲:沢田穣治 編曲：Choro Club

05届かぬ想い / Choro Club feat. Senoo

作曲：秋岡 欧 編曲：Choro Club

06逆漕ぎクイーン / Choro Club feat. Senoo

作曲:沢田穣治 編曲：Choro Club

＜Disc2＞

Side A

01ARIA / Choro Club feat. Senoo, 河井 英里

作曲:笹子重治 編曲：妹尾 武 歌：河井英里02水の鏡 / Choro Club feat. Senoo

作曲: 笹子重治 編曲：Choro Club コーラス編曲：妹尾 武03アドリアの海辺 / Choro Club feat. Senoo

作曲: 妹尾 武 編曲：Choro Club

04星影のゴンドラ / Choro Club feat. Senoo

作曲・編曲: 妹尾 武

05オレンジの日々 / Choro Club feat. Senoo

作曲: 沢田穣治 編曲：Choro Club

06天気雨 / Choro Club feat. Senoo

作曲・編曲: 妹尾 武

Side B

01サンタクロウスの空 / Choro Club feat. Senoo, 河井 英里

作曲・編曲：妹尾 武 歌：河井英里

02歓喜の街 / Choro Club feat. Senoo

作曲：秋岡 欧 編曲：Choro Club

03AQUA -reprise- / Choro Club feat. Senoo

作曲: 笹子重治編曲：Choro Club

04そして舟は行く / Choro Club feat. Senoo

作曲：秋岡 欧 編曲：妹尾 武

05Rainbow -acoustic ver.- / ROUND TABLE feat. Nino

作詞・作曲：北川勝利 編曲: ROUND TABLE・桜井康史 歌・演奏：ROUND TABLE feat. Nino

※収録曲目はCD「ARIA The ANIMATION」オリジナルサウンドトラック（VTCL-60171）と同内容になります。

ⓒ2005-2025 天野こずえ／マッグガーデン・ARIAカンパニー

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関連リンク

「ARIA」公式サイト

https://ariacompany.net/