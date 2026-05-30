サーロインステーキが最大66%増量なのに価格そのまま！「ステーキのあさくま」で肉の日イベント開催《5月30日・31日》

ステーキのあさくまは、2026年5月30日・31日に「肉の日 お客様感謝デー」を開催します。

サラダバーは45品。牛すじカレーやデザートも堪能できる

毎月最終の土・日限定で実施されている「肉の日 お客様感謝デー」。ランチタイムからディナータイムまで、人気メニューの「サーロインステーキ」が価格そのままで50〜66％増量されます。

メニューのラインアップと価格は以下のとおりです。

・サーロインステーキ（通常120g→180g／50%増量）サラダバー付 3003円

・サーロインステーキ（通常180g→300g／66%増量）サラダバー付 3861円

・サーロインステーキ（通常300g→450g／50%増量）サラダバー付 5049円

サラダバーはなんと45品のラインアップ。あさくまの濃厚なコーンスープ、牛すじカレー、デザートバーも付いています。

「肉の日 お客様感謝デー」は、一部店舗を除いた全国店舗で実施されます。

【東京都】

八王子店

【神奈川県】

長後店、武蔵小杉店、鶴見店、北山田店、相模原店、伊勢原店

【千葉県】

南柏店、西船橋店、蘇我店、松戸店、野田店、市原店

【埼玉県】

狭山店、川越店、越谷店、三郷店

【茨城県】

牛久店、学園都市店

【静岡県】

函南店、浜松船越店、藤枝店、富士宮店、磐田店、宮竹店、鹿谷ガーデン店、富士店、三方原店、浜松本郷店、浜松インター店、袋井店

【愛知県】

藤が丘店、八熊店、千音寺店、桜山店、星崎店、東浦通り店、鳴海店、安城店、岡崎店、本店、トヨタ元町店、刈谷店、瀬戸西店、半田店、小牧店、一宮店、一宮浅野店、富木島店、稲沢店、蟹江店、シャオ西尾店、大府店、津島店、春日井店、尾張旭店、東海加木屋店

【岐阜県】

羽島店、柳津店、可児店、岐阜長良店、関店

【三重県】

津店、四日市店、津高茶屋店、松阪店、桑名店、鈴鹿店

【大阪府】

西梅田ハービスプラザ店

【岡山県】

岡山大元店

鶴見店はサラダバーの提供がないため価格が異なります。

詳しくは公式サイト特設ページから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部