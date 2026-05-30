サーロインステーキが最大66%増量なのに価格そのまま！「ステーキのあさくま」で肉の日イベント開催《5月30日・31日》
ステーキのあさくまは、2026年5月30日・31日に「肉の日 お客様感謝デー」を開催します。
サラダバーは45品。牛すじカレーやデザートも堪能できる
毎月最終の土・日限定で実施されている「肉の日 お客様感謝デー」。ランチタイムからディナータイムまで、人気メニューの「サーロインステーキ」が価格そのままで50〜66％増量されます。
メニューのラインアップと価格は以下のとおりです。
・サーロインステーキ（通常120g→180g／50%増量）サラダバー付 3003円
・サーロインステーキ（通常180g→300g／66%増量）サラダバー付 3861円
・サーロインステーキ（通常300g→450g／50%増量）サラダバー付 5049円
サラダバーはなんと45品のラインアップ。あさくまの濃厚なコーンスープ、牛すじカレー、デザートバーも付いています。
「肉の日 お客様感謝デー」は、一部店舗を除いた全国店舗で実施されます。
【東京都】
八王子店
【神奈川県】
長後店、武蔵小杉店、鶴見店、北山田店、相模原店、伊勢原店
【千葉県】
南柏店、西船橋店、蘇我店、松戸店、野田店、市原店
【埼玉県】
狭山店、川越店、越谷店、三郷店
【茨城県】
牛久店、学園都市店
【静岡県】
函南店、浜松船越店、藤枝店、富士宮店、磐田店、宮竹店、鹿谷ガーデン店、富士店、三方原店、浜松本郷店、浜松インター店、袋井店
【愛知県】
藤が丘店、八熊店、千音寺店、桜山店、星崎店、東浦通り店、鳴海店、安城店、岡崎店、本店、トヨタ元町店、刈谷店、瀬戸西店、半田店、小牧店、一宮店、一宮浅野店、富木島店、稲沢店、蟹江店、シャオ西尾店、大府店、津島店、春日井店、尾張旭店、東海加木屋店
【岐阜県】
羽島店、柳津店、可児店、岐阜長良店、関店
【三重県】
津店、四日市店、津高茶屋店、松阪店、桑名店、鈴鹿店
【大阪府】
西梅田ハービスプラザ店
【岡山県】
岡山大元店
鶴見店はサラダバーの提供がないため価格が異なります。
詳しくは公式サイト特設ページから確認できます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部