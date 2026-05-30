【戦後81】原爆投下「まさに生き地獄」元少年兵96歳が「生涯最後の講演」戦争を知らない若者たちへ…【長野】
わずか15歳で「戦闘機の搭乗員」として配属された男性が、当時の記憶を中学生に向けて語りました。
96歳の元村長が、「生涯最後の講演」と位置付けた戦後81年の証言です。
中島学さん
「これは、普通の爆弾の音とは全然違う。この世の地獄ってこういうことかなって見た」
戦時中の体験を語るのは、松本市四賀地区に住む中島学さん(96)。
先週、地元の会田中学校で全校生徒65人を前に講演しました。
今年96歳。生涯最後の講演になるかもしれない……。
中島さんは、自分の生い立ちとともに、今の中学生と同じ年のころの経験を話しました。
中島学さん
「B29が2機やってきました。小さなパラシュートで四角の何かがくっついて、ゆらゆらと落ちていく。山のちょっと隠れた辺りで、ものすごい爆発音」
中島さんは長崎県大村市にあった海軍航空隊に、15歳で戦闘機の搭乗員として配属されます。
1945年＝昭和20年8月9日。長崎に落とされた原子爆弾を、直線で15キロほどの場所から目撃しました。
中島学さん
「稲光というのはピカピカって瞬間的に光るが、あの稲光が10数秒続く。まさに生き地獄を見てきた。戦争は絶対やってはいけない、中東で争いがあることは、毎日テレビでやっているが、最後の決め手の原爆を使ったら、もうおしまい。したがって、戦争は絶対やってはいけない」
戦争を知らない若者へ思いを伝えました。
中学3年生（14）
「14歳で（戦争を）経験するというのが一番の驚き。僕だったら（戦地に行くのは） 無理かもしれない」
中学3年生（14）
「ひとつの爆弾で一気に変わっちゃうことが、怖いと思った。戦争は絶対してはいけないと思った」
戦後81年の今年。
平和へのバトンは、戦争を知らない私たちに託されています。