わずか15歳で「戦闘機の搭乗員」として配属された男性が、当時の記憶を中学生に向けて語りました。



96歳の元村長が、「生涯最後の講演」と位置付けた戦後81年の証言です。



中島学さん

「これは、普通の爆弾の音とは全然違う。この世の地獄ってこういうことかなって見た」



戦時中の体験を語るのは、松本市四賀地区に住む中島学さん(96)。



先週、地元の会田中学校で全校生徒65人を前に講演しました。





中島さんは、1991年から今の松本市と合併する前の2005年まで、東筑摩郡・旧四賀村の村長を14年間務めました。今年96歳。生涯最後の講演になるかもしれない……。中島さんは、自分の生い立ちとともに、今の中学生と同じ年のころの経験を話しました。

中島学さん

「B29が2機やってきました。小さなパラシュートで四角の何かがくっついて、ゆらゆらと落ちていく。山のちょっと隠れた辺りで、ものすごい爆発音」



中島さんは長崎県大村市にあった海軍航空隊に、15歳で戦闘機の搭乗員として配属されます。



1945年＝昭和20年8月9日。長崎に落とされた原子爆弾を、直線で15キロほどの場所から目撃しました。



中島学さん

「稲光というのはピカピカって瞬間的に光るが、あの稲光が10数秒続く。まさに生き地獄を見てきた。戦争は絶対やってはいけない、中東で争いがあることは、毎日テレビでやっているが、最後の決め手の原爆を使ったら、もうおしまい。したがって、戦争は絶対やってはいけない」



戦争を知らない若者へ思いを伝えました。





中学3年生（14）

「14歳で（戦争を）経験するというのが一番の驚き。僕だったら（戦地に行くのは） 無理かもしれない」

中学3年生（14）

「ひとつの爆弾で一気に変わっちゃうことが、怖いと思った。戦争は絶対してはいけないと思った」



戦後81年の今年。



平和へのバトンは、戦争を知らない私たちに託されています。