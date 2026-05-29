オープンフォルダーがエヴァとコラボ　オリジナルグラフィックを刺繍したキャップを発売

「オープンフォルダー（Open Folders）」が、アニメ作品「新世紀エヴァンゲリオン」の公式アパレルブランド「ラヂオエヴァ（RADIO EVA）」とアーティスト IKUMI KAKIHARAとのトリプルコラボレーションアイテムを発売した。RESTIRおよびラヂオエヴァ公式オンラインストアで取り扱っている。

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オープンフォルダーは、今年1月にパリで始動したプラットフォーム型ブランド。「ナナナナ（nana-nana）」 をはじめ複数のブランドを立ち上げてきたディレクター 竹之内久人を筆頭に、国内外ブランドのPR、編集、コミュニケーションに精通したメンバーからなるクリエイティブコレクティブとして活動している。

コラボでは、オリジナルグラフィックを刺繍したキャップを製作。ペイントや刺し子でクリエイションを行うIKUMI KAKIHARAが、オープンフォルダーとEVANGELIONのロゴ、および「I NEED YOU.」のテキストをデザイン。フロントとバックに刺繍した。ブラック、レッド、ホワイトの3色展開で、価格は1万1000円。

■ブランド公式オンラインストア