「リスブラン」から新作クレンジング2種　洗浄とエイジングケアを叶える

スキンケアブランド「リスブラン（Lis Blanc）」が、新作クレンジング「マイルド クレンジングウォーター」（250mL 2750円）と「クリア パウダー ウォッシュ」（0.4g × 30包入 2750円）を6月19日に発売する。

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リスブランは、1977年に誕生。化粧品処方のベースとなる水にこだわり、山梨・八ヶ岳の水を使用。刺激となりうる成分を抑え、守りを前提とした処方思想のスキンケアアイテムを販売している。2022年より化粧品販売を手掛けるアクアージアの傘下となり、昨年10月にはリブランディングを実施。新コンセプトとして「ゆらぎ肌に攻めの選択肢を」を掲げ、レチナールなどの成分を採用。肌に優しいだけではなく、エイジングケアにも焦点を当てた商品を展開している。ブランド 国内営業部 部長 溝田逸平氏は、「リブランディング後の売上は、10倍となる月もある。国内バラエティショップへの販路拡大やプロモーションが奏功した」と手応えを語った。

新作クレンジング2種はスキンケア効果を高める上で洗顔を重要な要素であると捉え、「落とすほどに、満ちる」をテーマに、共通成分として植物性レチナールとアミノ酸ミネラル複合成分を配合。洗浄とエイジングケアを叶えるという。

マイルド クレンジングウォーターは、ウォータータイプでありながら美容液のようなとろみのあるテクスチャーで設計。肌表面にクッションとなる層を作ることで摩擦刺激を軽減。メイクや毛穴汚れをすっきりとオフする。フォーミュラにはセラミドやヒアルロン酸などを保湿成分を採用した。

クリア パウダー ウォッシュは、酵素と植物性レチナールの組み合わせで毛穴ケアとエイジングケアを叶える酵素洗顔。テクスチャーはふんわりと軽やかな質感を追求した。摩擦を抑えた濃密な泡が肌の土台へとアプローチ。洗うたびにくすみを脱ぎ捨てたようなハリと透明感ある肌に導く。