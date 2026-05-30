TOPIX先物テクニカルポイント（30日夜間取引終了時点）
30日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比24.5ポイント安の3937.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4072.26ポイント ボリンジャーバンド3σ
3995.26ポイント ボリンジャーバンド2σ
3957.17ポイント 29日TOPIX現物終値
3937.50ポイント 30日夜間取引終値
3930.30ポイント 5日移動平均
3918.26ポイント ボリンジャーバンド1σ
3874.50ポイント 一目均衡表・転換線
3841.26ポイント 25日移動平均
3825.75ポイント 一目均衡表・基準線
3764.26ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3757.79ポイント 75日移動平均
3706.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3687.26ポイント ボリンジャーバンド2σ
3610.26ポイント ボリンジャーバンド3σ
3466.77ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4072.26ポイント ボリンジャーバンド3σ
3995.26ポイント ボリンジャーバンド2σ
3957.17ポイント 29日TOPIX現物終値
3937.50ポイント 30日夜間取引終値
3930.30ポイント 5日移動平均
3918.26ポイント ボリンジャーバンド1σ
3874.50ポイント 一目均衡表・転換線
3841.26ポイント 25日移動平均
3825.75ポイント 一目均衡表・基準線
3764.26ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3757.79ポイント 75日移動平均
3706.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3687.26ポイント ボリンジャーバンド2σ
3610.26ポイント ボリンジャーバンド3σ
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