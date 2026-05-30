30日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比24.5ポイント安の3937.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4072.26ポイント ボリンジャーバンド3σ

3995.26ポイント ボリンジャーバンド2σ

3957.17ポイント 29日TOPIX現物終値

3937.50ポイント 30日夜間取引終値

3930.30ポイント 5日移動平均

3918.26ポイント ボリンジャーバンド1σ

3874.50ポイント 一目均衡表・転換線

3841.26ポイント 25日移動平均

3825.75ポイント 一目均衡表・基準線

3764.26ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3757.79ポイント 75日移動平均

3706.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3687.26ポイント ボリンジャーバンド2σ

3610.26ポイント ボリンジャーバンド3σ

3466.77ポイント 200日移動平均



株探ニュース