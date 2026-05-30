　30日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比24.5ポイント安の3937.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4072.26ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3995.26ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3957.17ポイント　　29日TOPIX現物終値
3937.50ポイント　　30日夜間取引終値
3930.30ポイント　　5日移動平均
3918.26ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3874.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3841.26ポイント　　25日移動平均
3825.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3764.26ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3757.79ポイント　　75日移動平均
3706.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3687.26ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3610.26ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3466.77ポイント　　200日移動平均

株探ニュース