¡Ö¤¤¤£¤è¤©¡Á¡×µÈËÜ¿·´î·àºÂÄ¹¥¢¥¤¬ÊÌ¿Í¤Ë¡ª¡¡¼«¿È¤Î¡ÈÁ´¤Æ¡É¤È¸ì¤ë»þÂå·à¡Ø»þ¤¬Íè¤¿¡Ùº£²Æ¡¢Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¤ÇºÆ±é
¡¡¡Ö¤¤¤£¤è¤©¡Á¡×¤Î¥®¥ã¥°¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÖµÈËÜ¿·´î·à¡×ºÂÄ¹¡¦¥¢¥¡£¡ÖµÈËÜ¿·´î·àºÂ°÷ÁíÁªµó¡×¤Ç¤Ï2022¡Á24Ç¯¤Ë3Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·ÅÂÆ²Æþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤òÇî¤¹Èà¤¬¡¢2025Ç¯3·î¤Ë¡ØµÈËÜ¿·´î·à¥¢¥¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö»þ¤¬Íè¤¿¡×¡Ù¤ò½é±é¡£ËëËö¤ÎÆ°Íð¤ÎÃæ¤Ç»×¤¤¤ò¤¿¤®¤é¤»¤ëÅÚº´¤Î»Ö»Î¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿ÀÄ½Õ»þÂå·à¤ò¶ÛÄ¥´¶¡¦Ç÷ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î»¦¿Ø¡õ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÌ¥¤»¤ëËÜÉñÂæ¤Ï¡¢¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¹¤°¤µ¤ÞºÆ±é¤¬·èÄê¡£º£Ç¯1·î¤ÎÂçºå¸ø±é¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²Æ¡¢¤½¤Î¡ÈÇ®¤µ¡É¤¬Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¡£¸½ºß56ºÐ¤Î¥¢¥¤¬¡ÖËÍ¤Î¡ÈÁ´¤Æ¡É¡×¤À¤È¸ì¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÁ´¿ÈÁ´Îî¤ÎÉñÂæ¡£Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ç¤Î¾å±é¤òÁ°¤Ë¥¢¥¤¬¤½¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈËÜ¿·´î·àºÂÄ¹¥¢¥56ºÐ¡¢¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤ÊÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È
¢£¡Ö35Ç¯Á°¤«¤é»þÂå·à¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡¡¥¢¥¤Î¸¶ÅÀ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ø»þ¤¬Íè¤¿¡Ù
¡½¡½ËÜºî¤ÏËëËö¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿ÅÚº´ÈÍ»Î¡¦Àé²°¸×Ç·½õ¡¢²¬ÅÄ°ÊÂ¢¡¢Éð»ÔÈ¾Ê¿ÂÀ¡¢ºäËÜÎµÇÏ¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß4¿Í¤¬»þÂå¤ÎÇÈ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³ëÆ£¤ä¼«¿È¤Îââ»ý¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë·²Áü·à¡£ÅÚº´ÊÛ¤Ç¤ÎÄ¹¥¼¥ê¥Õ¤â¤¢¤ë»þÂå·à¡¢¤«¤ÄÂç½êÂÓ¤ÇÂÎÎÏ¤âÍ×¤ëÈó¾ï¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÉñÂæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤Ç®µ¤¤ÈÇ÷ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿»þÂå·à¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ËÍ¤ÏµÈËÜ¶½¶È¤ËÆþ¤ëÁ°¡¢18¡¦19ºÐ¤Îº¢¤ËÅì±ÇµþÅÔ»£±Æ½ê¤Ç¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ò¤¤¤¤¹ñ¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÊ³µ¯¤·¤¿ËëËö¤Î»Ö»Î¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¡¢»þÂå·à¤òÄÌ¤·¤ÆÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ËÍ¤ÏµÈËÜ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¤º¤Ã¤È»þÂå·à¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÈËÜ¿·´î·à¤ÎºÂÄ¹¤Ë½¢¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾å±é¸å¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡¡È¿¶Á¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜµ¤¤Î»¦¿Ø¤ä¹æµã¤¹¤ë¼Çµï¤È¤«¡¢ËÍ¤¬µÈËÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤³¤¦¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÊÌ¿Í¡×¡Ö¿·´î·à¤Î´é¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡×¤È¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ö±é·à¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æµã¤¤¤¿¤Î½é¤á¤Æ¤ä¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¿ôÂ¿¤¯¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾å±é¤·¤Æ1¥õ·î¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËºÆ±é¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢Âçºå¤Ç¤ÎºÆ±é¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éº£ÅÙ¤Ï¡ÖÂçºå¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÅìµþ¤ÈÌ¾¸Å²°¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¸×Ç·½õ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¿å¶Ì¤ì¤Ã¤×¤¦Ââ¤Ç¥¢¥¤µ¤ó¤ÎÁêÊý¤Ç¤¢¤ë¥±¥ó¤µ¤ó¤¬²¬ÅÄ°ÊÂ¢Ìò¡¢µÈËÜ¿·´î·à¤ÎÀ¾ÀîÃé»Ö¤µ¤ó¤¬Éð»ÔÈ¾Ê¿ÂÀÌò¡¢¤½¤·¤Æ»¦¿Ø¤Î±é½Ð¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·àÃÄ¡ÖSTAR¡ùJACKS¡×¤Î¥É¥ð¥¿¥¤¥¸¤µ¤ó¤¬ºäËÜÎµÇÏÌò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ËÍ¤ÎÃæ¤Ç35Ç¯Á°¤«¤é»þÂå·à¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âçºå¤ÇµÈËÜ¿·´î·à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é10Ç¯´Ö¡¢¡ÖÉð»Ô¤ÏÃé»Ö¤µ¤ó¤ä¤Ê¡£A¤¯¤ó¡¢B¤¯¤ó¡¢C¤¯¤ó¤â¤¢¤ê¤ä¤Ê¡×¡Ö°ÊÂ¢¤Ï¡Ä¥±¥ó°Ê³°¤Ê¤éÃ¯¤ä¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö¤³¤ÎÌò¤Ï¤³¤Î¿Í¤«¤Ê¡×¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤º¤Ã¤È¿Í¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤¹¤´¤¯Ä¹¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡Ê¶Ã¡Ë
¡¡¤Ï¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤âÁá¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ËÍ¼«¿È¡¢Åì±Ç»þÂå¤ÎËÜÌ¾¤Î¡Ö¹ÓÌÚÎÉÌÀ¡×¤È¤·¤Æ½Ð¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¿·´î·à¤Î¥¢¥¤òÁ´¤¯¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤£¤è¤©¡Á¡×¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¾Ð¤¤¤â¤ª¼Çµï¤ÎÎ®¤ì¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±é½Ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¥É¥ð¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ö»¦¿Ø¤¬¾å¼ê¤¤¿Í¤·¤«½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢»öÌ³½ê¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë»¦¿Ø¤¬¾å¼ê¤¤¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤ÈÉñÂæ¤Ç»¦¿Ø¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¤·¡¢»¦¿Ø¤Î¾å¼ê¤¤¿Í¤¬ËÍ¤Î¸«¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¹¤´¤¯Îý½¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·Î¸Å¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¤ªÁ°¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤ó¤«¡ª¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢²¶¤âÉé¤±¤Æ¤é¤ì¤Í¤§¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õµ¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ìò¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ìò¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤«¤éÇ®¤¤¿´¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Î·Î¸Å¾ì¤ÎÇ®ÎÌ¤âÊª¸ì¤È¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È¡¢·Î¸Å¤Î»þ¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦Ç®ÎÌ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Î¸Å¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤º¤Ã¤È¤Õ¤¶¤±¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é±é·à¤ÎÌò¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤¸½¾ì¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¶·Î¸Å¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬´é¿§¤òÊÑ¤¨¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤¢¤ë¸½¾ì¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¥¢¥¤È¥±¥ó¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¿å¶Ì¤ì¤Ã¤×¤¦Ââ¤¬Êª¸ì¤Ç¶¦Æ®¡ª¡¡¡Ö¡È±¿Ì¿¡É¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡½¡½»¦¿Ø¤Î¥×¥í¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎÂçÎ©¤Á²ó¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢²»¶Á¤â´Þ¤á¤Æ°µ´¬¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡²»¶Á¤âÆÃ¼ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»¦¿Ø¤Ë¾Ü¤·¤¤¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢²»¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é»¦¿Ø¤Î²»¶Á¤Ï¡¢»¦¿Ø¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬²¿²ó¤â»¦¿Ø¤ÎÆ°¤¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢³ÚÉè¤ß¤¿¤¤¤Ë²»¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥É¥ð¤µ¤ó¤¬±é½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»¦¿Ø¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÍ¤ÏÅì±Ç»þÂå¤Ë¡Ö»¦¿Ø¤Ç¤Ï»¦µ¤¤òÀäÂÐ¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸«¤»Êý¤òÃ¡¤¤³¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤¬¼ã¤¯¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËëËö¤Î¼ÂÏÃ¤¬¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Éñ¤Î¤è¤¦¤Ê»¦¿Ø¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤ò¥É¥ð¤µ¤ó¤Ëµâ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î»þÂå¤ËÀ¸¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤ò²¿¤È¤«ÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËµþÅÔ¤Ë¤¢¤ëºäËÜÎ¶ÇÏ¤¿¤Á¤ÎÊè»²¤ê¤â¹Ô¤Ã¤Æ¡Ö¤½¤Î»Ö¹â¤»×¤¤¤ò¡¢ËÍ¤é¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Î»þ¤Ë¥¢¥¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¿´¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ÎÉñÂæ¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÎØ²öÅ¾À¸¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÎ¤âº£¤â¡ÖÆüËÜ¤òÎÉ¤¯¤·¤è¤¦¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤è¤êÎÉ¤¯À¸³è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤¦¤·¤¿»×¤¤¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤ªÊè¤ÎÁ°¤ÇÁÇÄ¾¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø»þ¤¬Íè¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¸×Ç·½õÌò¤Î¥¢¥¤µ¤ó¤È°ÊÂ¢Ìò¤ÎÁêÊý¤Î¥±¥ó¤µ¤ó¤È¶¦Æ®¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡ÆÃ¤Ë¡Ö¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¼ÂºÝ¤Ë¤¤¤¿°ÊÂ¢¤¬¥±¥ó¤Ë¤¹¤´¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Û¤«¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤â¡Ö°ÊÂ¢¤Ï¥±¥ó¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤°¤é¤¤¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¸×Ç·½õ¤â´Þ¤á¡¢ÉñÂæ¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Î¿ÍÊª¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿²Í¶õ¤Î¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ë¡¢ËÍ¤é¿å¶Ì¤ì¤Ã¤×¤¦Ââ¤Ç±é¤¸¤ë°ÊÂ¢¤È¸×Ç·½õ¤¬Ãç´Ö¤Ç¶¦¤ËÆ®¤¦¥·¡¼¥ó¤ËËÍ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥³¥ó¥Ó¤Ë´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Êª¸ì¤ÎÎ®¤ì¾å¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤¢¤ì¤Ï¥·¥Ó¤ì¤¿¡ª¡¡¤ï¤¶¤È¤Ê¤ó¡©¡×¡Ö¤¢¤½¤³¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãµã¤¤¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÎØ²öÅ¾À¸¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÉñÂæ¤ÇËÍ¤é¤Ï»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤±¤É¤â¡¢»à¤ó¤Ç¤«¤é¤âÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¤Ê¡ª¤ß¤¿¤¤¤ÊÎ®¤ì¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¡È±¿Ì¿¡É¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¢£¿·´î·à¤ÎºÂÄ¹¤È¤Ê¤ê¼Â¸½¤·¤¿¡Ø»þ¤¬Íè¤¿¡Ù¤Ï¡ÖËÍ¤Î·ÝÇ½¿ÍÀ¸¤Î¡ÈÁ´¤Æ¡É¡×
¡½¡½Ä¹Ç¯¿·´î·à¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø»þ¤¬Íè¤¿¡Ù¤Ç³è¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¿·´î·à¤Î¡Ë¥±¥ó¤äÂÀÅÄ¡ÊË§¿¡Ë¤¯¤ó¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç½õ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¤ª¾Ð¤¤¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿·´î·à¤Î¥Á¡¼¥à´¶¤¬½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÉáÃÊ¤«¤é¿·´î·à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸ÆµÛ¤ä´Ö¤¬¹ç¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÉÝ¤¤¤â¤ó¤Ê¤·¤ä¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ÎÉñÂæ¤ò´Ñ¤ËÍè¤é¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¿·´î·à¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¤³¤ì¤³¤ì¤³¤ì¡ª¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¤Îµá¤á¤Æ¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ¿±þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¡¢±é·à¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬³Ú²°¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë½¸¤Þ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖËè²ó°ã¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤°¤é¤¤¤Î¥¢¥É¥ê¥ÖÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë365Æü¡¢¸ø±é¤â¿ô¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¡¹¤Î¤³¤È¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ç¤ÎºÆ±é¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°Û¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡1·î¤ÎÂçºå¤Î¶áÅ´¥¢¡¼¥È´Û¤Ç¤Î¾å±é¤Ï»°ÌÌ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¸ø±é¤Ç¤Ï°ìÌÌ¤ÎÉñÂæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»¦¿Ø¤âÊÑ¤ï¤ë¤·¡¢¼Çµï¤Ç¤ÎÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Î»ÑÀª¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ°¤¤Ï¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤È¡¢ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¸×Ç·½õ¤Î½ªÈ×¤Î²ÈÂ²¤Î¥·¡¼¥ó¤¬ÆùÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¸ø±é¤Ç¤Ï2Ãú·ý½Æ¤ÎÀîÃ«½¤»Î¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤µ¤ì¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡½¤»Î¤¯¤ó¤Ï¡¢µÈËÜ¤ÎÂ¨¶½¼Çµï¡ÖTHE EMPTY STAGE¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¼Çµï¤ò¤ä¤ë´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Îº¢¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½¤»Î¤¯¤ó¤Ï¼Çµï¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯´ïÍÑ¤µ¤ä¼Çµï¤ÎÄù¤áÊý¤â¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½¡Ø»þ¤¬Íè¤¿¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤ÄºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡ËÍ¤Î¡ÈÁ´¤Æ¡É¤Ç¤¹¤Í¡£18ºÐ¤Î°ìÈÌ¿Í¤À¤Ã¤¿ËÍ¤¬Åì±Ç¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¡¢»þÂå·à¤ÎÀ¤³¦¤ò¤¤¤í¤¤¤í¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·Ð¸³¤ä¤½¤Î»þ¤Îº¬À¤È¤«¤¬¡È´ðÁÃ¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£µÈËÜ¤Î¤³¤Î¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤·Ý¿ÍÀª¤ÎÃæ¤Ç²¿¤È¤«À¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅì±Ç¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡È´ðÁÃ¡É¤¬¥¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¿·´î·à¤ÎºÂÄ¹¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î»þÂå·à¤ÇÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ï¡¢¤â¤¦ËÍ¤Î·ÝÇ½¿ÍÀ¸¤Î¡ÈÁ´¤Æ¡É¤Ç¤¹¡£
¢£µÈËÜ¿·´î·àºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î¡È¥¢¥¡É¤ò¿¼·¡¤ê¡¡¡ÖÀäÂÐÊ¨¤«¤»¤Æµ¢¤é¤·¤Á¤ã¤ë¡ª¡×
¡½¡½2023Ç¯¤Ë¿·´î·à¤ÎºÂÄ¹¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤«¤é´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡¡Æü¡¹¡¢³Ø¤Ó¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ºÂÄ¹¤È¤¤¤¦¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾ï¤ËÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£°ÊÁ°¡¢Åìµþ¤Î¡Ö¥ë¥ß¥Íthe¤è¤·¤â¤È¡×¤Ç¿å¶Ì¤ì¤Ã¤×¤¦Ââ¤È¤·¤ÆºÂÄ¹¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢ºÂÄ¹¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÁ´ÂÎ¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤·¤«¤â¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È³Ø¤Ù¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤éËÍ¤¬Âçºå¤ËÍè¤Æ¿·´î·à¤ÎºÂÄ¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÂ°÷¤¬130¿Í¤â¤¤¤Æ¸ÄÀ¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤¬¡¢¤Þ¤¡ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¿Í¤Ø¤ÎÈ½ÃÇ¤Î»ÅÊý¤Ï¤º¤Ã¤È³Ø¤Ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤·¤ó¤É¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¿·´î·à¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤ÄÁ°¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¿·´î·à¤Ï¡¢Ëë¤¬³«¤¤¤Æ°ìÈ¯ÌÜ¤«¤é¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë·Ý¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿¾Ð¤¤¤òÏ¢È¯¤·¤¿¸å¤ËµÙ·Æ¤ò¶´¤ó¤Ç¿·´î·à¤¬Æþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦µ¤¤òÈ´¤¤¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸ÅÅµ·Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¿·´î·à¤ÎÁ°¤Ë½Ð±é¤¹¤ë·Ý¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÉ¤à¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¡¢ºÙ¤«¤¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Á¡ºÙ¤ËÃúÇ«¤Ë¥é¥¤¥ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò°ì¤Ä¤º¤Ä²¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤·µÒÀÊ¤¬½Å¤¿¤¤¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Ê¤á¤ó¤Ê¤è¡£ÀäÂÐ½Å¤¤¶õµ¤¤Çµ¢¤é¤µ¤Ø¤ó¤¾¡ª¡¡ÀäÂÐÊ¨¤«¤»¤Æµ¢¤é¤·¤Á¤ã¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ¶½Ê³¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Û¤Ü¥Ï¥º¥ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¿·´î·à¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤µ¤ó¤Î¥®¥ã¥°¡Ö¤¤¤£¤è¤©¡Á¡×¤òÆü¾ï¤Ç»È¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¤³¤ì¡¢»È¤¤Êý¤ò¼þ¤ê¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥¢¥¤Á¤ã¤ó¡¢¤³¤³ºÂ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ö¤¢¡¢¤É¤¦¤¾¤É¤¦¤¾¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤½¤³¤Ï¡Ø¤¤¤£¤è¤©¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¤Í¤ä¡×¤È¤«¡¢¡Ö¼Ì¿¿¡¢»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×¡Ö¤¢¡¢¤É¤¦¤¾¤É¤¦¤¾¡×¡Ö¤½¤³¤Ï¡Ø¤¤¤£¤è¤©¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ä¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¤â¤¢¤ê¤Ê¤ó¤ä¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤Ï¿·´î·à¤ÎÉñÂæ¤Ç¤·¤«»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤Î³§¤µ¤ó¤¬²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤Î¡Ø¤¤¤£¤è¤©¡Á¡Ù¤òµá¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯Ãí°Õ¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ë¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¼«Í³¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤È¡¢¥¢¥¤µ¤ó¤¬ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä»þ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡¡À¼¤¬Ì¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤«¤¤²Ã¼¾´ï¤ò²È¤«¤é¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤±¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î°Ø»Ò¤Î¿¿²£¤ËÃÖ¤¤¤Æ¾øµ¤¤¬¥Ö¥ï¡¼¤È½Ð¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¥Þ¥Ì¥«¥Ï¥Ë¡¼¤ä¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤òÀÝ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿²¤ë»þ¤Ë¼ó¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ²Ã¼¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ø»þ¤¬Íè¤¿¡Ù¤Î»þ¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶«¤Ö¤·¡¢¹æµã¤¹¤ë¤·¤Ç¡¢À¼¤¬¥«¥¹¥«¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¤ä¤ëÁ°¤«¤éÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ç¤â¤¦ÌµÍý¤ä¤ê¤Ë¤Ç¤â¡Ö¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÎÎÏÅª¤Ë¤â¡¢·Î¸Å¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë»þ´ü¤Þ¤Ç¤Ë¶Ú¥È¥ì¤ä±¿Æ°¤ÎÎ¾Êý¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ú¥È¥ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Åá¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÅá¤ò¿¶¤ê²ó¤»¤ë¶ÚÆù¤À¤±¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²þ¤á¤Æ¡¢¡Ø»þ¤¬Íè¤¿¡ÙÅìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¡¢¡ÈÇ®¤µ¡É¤ÏÀäÂÐÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¤ÎÊý¤â¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ÎÊý¤â¡¢¼¡¤ÎÆü¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¿ÍÀ¸¤¬Á÷¤ì¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ê¼Ì¿¿¡§¹âÌî¹Èþ¡¡¼èºà¡¦Ê¸¡§óîÆ£·Ã¡Ë
¡¡¡ØµÈËÜ¿·´î·à¥¢¥¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö»þ¤¬Íè¤¿¡×¡ÁÀ¸¤ÍÍ¤ò´Ó¤¤¤¿ÃË¤¿¤Á¡Á¡Ù¤Ï¡¢Åìµþ¡¦YOSHIMOTO ROPPONGI THEATER¤Ë¤Æ7·î25Æü¡¦26Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦¥á¥Ë¥³¥ó ¥·¥¢¥¿¡¼Aoi¤Ë¤Æ8·î1Æü¡¦2Æü¾å±é¡£
¢£¡Ö35Ç¯Á°¤«¤é»þÂå·à¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡¡¥¢¥¤Î¸¶ÅÀ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ø»þ¤¬Íè¤¿¡Ù
¡½¡½ËÜºî¤ÏËëËö¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿ÅÚº´ÈÍ»Î¡¦Àé²°¸×Ç·½õ¡¢²¬ÅÄ°ÊÂ¢¡¢Éð»ÔÈ¾Ê¿ÂÀ¡¢ºäËÜÎµÇÏ¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß4¿Í¤¬»þÂå¤ÎÇÈ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³ëÆ£¤ä¼«¿È¤Îââ»ý¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë·²Áü·à¡£ÅÚº´ÊÛ¤Ç¤ÎÄ¹¥¼¥ê¥Õ¤â¤¢¤ë»þÂå·à¡¢¤«¤ÄÂç½êÂÓ¤ÇÂÎÎÏ¤âÍ×¤ëÈó¾ï¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÉñÂæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤Ç®µ¤¤ÈÇ÷ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿»þÂå·à¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ËÍ¤ÏµÈËÜ¶½¶È¤ËÆþ¤ëÁ°¡¢18¡¦19ºÐ¤Îº¢¤ËÅì±ÇµþÅÔ»£±Æ½ê¤Ç¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ò¤¤¤¤¹ñ¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÊ³µ¯¤·¤¿ËëËö¤Î»Ö»Î¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¡¢»þÂå·à¤òÄÌ¤·¤ÆÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ËÍ¤ÏµÈËÜ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¤º¤Ã¤È»þÂå·à¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÈËÜ¿·´î·à¤ÎºÂÄ¹¤Ë½¢¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾å±é¸å¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡¡È¿¶Á¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜµ¤¤Î»¦¿Ø¤ä¹æµã¤¹¤ë¼Çµï¤È¤«¡¢ËÍ¤¬µÈËÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤³¤¦¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÊÌ¿Í¡×¡Ö¿·´î·à¤Î´é¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡×¤È¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ö±é·à¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æµã¤¤¤¿¤Î½é¤á¤Æ¤ä¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¿ôÂ¿¤¯¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾å±é¤·¤Æ1¥õ·î¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËºÆ±é¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢Âçºå¤Ç¤ÎºÆ±é¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éº£ÅÙ¤Ï¡ÖÂçºå¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÅìµþ¤ÈÌ¾¸Å²°¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¸×Ç·½õ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¿å¶Ì¤ì¤Ã¤×¤¦Ââ¤Ç¥¢¥¤µ¤ó¤ÎÁêÊý¤Ç¤¢¤ë¥±¥ó¤µ¤ó¤¬²¬ÅÄ°ÊÂ¢Ìò¡¢µÈËÜ¿·´î·à¤ÎÀ¾ÀîÃé»Ö¤µ¤ó¤¬Éð»ÔÈ¾Ê¿ÂÀÌò¡¢¤½¤·¤Æ»¦¿Ø¤Î±é½Ð¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·àÃÄ¡ÖSTAR¡ùJACKS¡×¤Î¥É¥ð¥¿¥¤¥¸¤µ¤ó¤¬ºäËÜÎµÇÏÌò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ËÍ¤ÎÃæ¤Ç35Ç¯Á°¤«¤é»þÂå·à¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âçºå¤ÇµÈËÜ¿·´î·à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é10Ç¯´Ö¡¢¡ÖÉð»Ô¤ÏÃé»Ö¤µ¤ó¤ä¤Ê¡£A¤¯¤ó¡¢B¤¯¤ó¡¢C¤¯¤ó¤â¤¢¤ê¤ä¤Ê¡×¡Ö°ÊÂ¢¤Ï¡Ä¥±¥ó°Ê³°¤Ê¤éÃ¯¤ä¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö¤³¤ÎÌò¤Ï¤³¤Î¿Í¤«¤Ê¡×¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤º¤Ã¤È¿Í¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤¹¤´¤¯Ä¹¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡Ê¶Ã¡Ë
¡¡¤Ï¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤âÁá¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ËÍ¼«¿È¡¢Åì±Ç»þÂå¤ÎËÜÌ¾¤Î¡Ö¹ÓÌÚÎÉÌÀ¡×¤È¤·¤Æ½Ð¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¿·´î·à¤Î¥¢¥¤òÁ´¤¯¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤£¤è¤©¡Á¡×¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¾Ð¤¤¤â¤ª¼Çµï¤ÎÎ®¤ì¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±é½Ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¥É¥ð¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ö»¦¿Ø¤¬¾å¼ê¤¤¿Í¤·¤«½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢»öÌ³½ê¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë»¦¿Ø¤¬¾å¼ê¤¤¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤ÈÉñÂæ¤Ç»¦¿Ø¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¤·¡¢»¦¿Ø¤Î¾å¼ê¤¤¿Í¤¬ËÍ¤Î¸«¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¹¤´¤¯Îý½¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·Î¸Å¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¤ªÁ°¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤ó¤«¡ª¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢²¶¤âÉé¤±¤Æ¤é¤ì¤Í¤§¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õµ¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ìò¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ìò¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤«¤éÇ®¤¤¿´¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Î·Î¸Å¾ì¤ÎÇ®ÎÌ¤âÊª¸ì¤È¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È¡¢·Î¸Å¤Î»þ¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦Ç®ÎÌ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Î¸Å¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤º¤Ã¤È¤Õ¤¶¤±¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é±é·à¤ÎÌò¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤¸½¾ì¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¶·Î¸Å¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬´é¿§¤òÊÑ¤¨¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤¢¤ë¸½¾ì¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¥¢¥¤È¥±¥ó¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¿å¶Ì¤ì¤Ã¤×¤¦Ââ¤¬Êª¸ì¤Ç¶¦Æ®¡ª¡¡¡Ö¡È±¿Ì¿¡É¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡½¡½»¦¿Ø¤Î¥×¥í¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎÂçÎ©¤Á²ó¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢²»¶Á¤â´Þ¤á¤Æ°µ´¬¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡²»¶Á¤âÆÃ¼ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»¦¿Ø¤Ë¾Ü¤·¤¤¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢²»¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é»¦¿Ø¤Î²»¶Á¤Ï¡¢»¦¿Ø¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬²¿²ó¤â»¦¿Ø¤ÎÆ°¤¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢³ÚÉè¤ß¤¿¤¤¤Ë²»¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥É¥ð¤µ¤ó¤¬±é½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»¦¿Ø¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÍ¤ÏÅì±Ç»þÂå¤Ë¡Ö»¦¿Ø¤Ç¤Ï»¦µ¤¤òÀäÂÐ¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸«¤»Êý¤òÃ¡¤¤³¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤¬¼ã¤¯¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËëËö¤Î¼ÂÏÃ¤¬¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Éñ¤Î¤è¤¦¤Ê»¦¿Ø¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤ò¥É¥ð¤µ¤ó¤Ëµâ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î»þÂå¤ËÀ¸¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤ò²¿¤È¤«ÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËµþÅÔ¤Ë¤¢¤ëºäËÜÎ¶ÇÏ¤¿¤Á¤ÎÊè»²¤ê¤â¹Ô¤Ã¤Æ¡Ö¤½¤Î»Ö¹â¤»×¤¤¤ò¡¢ËÍ¤é¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Î»þ¤Ë¥¢¥¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¿´¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ÎÉñÂæ¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÎØ²öÅ¾À¸¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÎ¤âº£¤â¡ÖÆüËÜ¤òÎÉ¤¯¤·¤è¤¦¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤è¤êÎÉ¤¯À¸³è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤¦¤·¤¿»×¤¤¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤ªÊè¤ÎÁ°¤ÇÁÇÄ¾¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø»þ¤¬Íè¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¸×Ç·½õÌò¤Î¥¢¥¤µ¤ó¤È°ÊÂ¢Ìò¤ÎÁêÊý¤Î¥±¥ó¤µ¤ó¤È¶¦Æ®¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡ÆÃ¤Ë¡Ö¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¼ÂºÝ¤Ë¤¤¤¿°ÊÂ¢¤¬¥±¥ó¤Ë¤¹¤´¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Û¤«¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤â¡Ö°ÊÂ¢¤Ï¥±¥ó¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤°¤é¤¤¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¸×Ç·½õ¤â´Þ¤á¡¢ÉñÂæ¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Î¿ÍÊª¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿²Í¶õ¤Î¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ë¡¢ËÍ¤é¿å¶Ì¤ì¤Ã¤×¤¦Ââ¤Ç±é¤¸¤ë°ÊÂ¢¤È¸×Ç·½õ¤¬Ãç´Ö¤Ç¶¦¤ËÆ®¤¦¥·¡¼¥ó¤ËËÍ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥³¥ó¥Ó¤Ë´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Êª¸ì¤ÎÎ®¤ì¾å¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤¢¤ì¤Ï¥·¥Ó¤ì¤¿¡ª¡¡¤ï¤¶¤È¤Ê¤ó¡©¡×¡Ö¤¢¤½¤³¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãµã¤¤¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÎØ²öÅ¾À¸¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÉñÂæ¤ÇËÍ¤é¤Ï»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤±¤É¤â¡¢»à¤ó¤Ç¤«¤é¤âÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¤Ê¡ª¤ß¤¿¤¤¤ÊÎ®¤ì¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¡È±¿Ì¿¡É¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¢£¿·´î·à¤ÎºÂÄ¹¤È¤Ê¤ê¼Â¸½¤·¤¿¡Ø»þ¤¬Íè¤¿¡Ù¤Ï¡ÖËÍ¤Î·ÝÇ½¿ÍÀ¸¤Î¡ÈÁ´¤Æ¡É¡×
¡½¡½Ä¹Ç¯¿·´î·à¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø»þ¤¬Íè¤¿¡Ù¤Ç³è¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¿·´î·à¤Î¡Ë¥±¥ó¤äÂÀÅÄ¡ÊË§¿¡Ë¤¯¤ó¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç½õ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¤ª¾Ð¤¤¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿·´î·à¤Î¥Á¡¼¥à´¶¤¬½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÉáÃÊ¤«¤é¿·´î·à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸ÆµÛ¤ä´Ö¤¬¹ç¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÉÝ¤¤¤â¤ó¤Ê¤·¤ä¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ÎÉñÂæ¤ò´Ñ¤ËÍè¤é¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¿·´î·à¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¤³¤ì¤³¤ì¤³¤ì¡ª¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¤Îµá¤á¤Æ¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ¿±þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¡¢±é·à¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬³Ú²°¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë½¸¤Þ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖËè²ó°ã¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤°¤é¤¤¤Î¥¢¥É¥ê¥ÖÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë365Æü¡¢¸ø±é¤â¿ô¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¡¹¤Î¤³¤È¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ç¤ÎºÆ±é¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°Û¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡1·î¤ÎÂçºå¤Î¶áÅ´¥¢¡¼¥È´Û¤Ç¤Î¾å±é¤Ï»°ÌÌ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¸ø±é¤Ç¤Ï°ìÌÌ¤ÎÉñÂæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»¦¿Ø¤âÊÑ¤ï¤ë¤·¡¢¼Çµï¤Ç¤ÎÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Î»ÑÀª¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ°¤¤Ï¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤È¡¢ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¸×Ç·½õ¤Î½ªÈ×¤Î²ÈÂ²¤Î¥·¡¼¥ó¤¬ÆùÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¸ø±é¤Ç¤Ï2Ãú·ý½Æ¤ÎÀîÃ«½¤»Î¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤µ¤ì¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡½¤»Î¤¯¤ó¤Ï¡¢µÈËÜ¤ÎÂ¨¶½¼Çµï¡ÖTHE EMPTY STAGE¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¼Çµï¤ò¤ä¤ë´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Îº¢¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½¤»Î¤¯¤ó¤Ï¼Çµï¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯´ïÍÑ¤µ¤ä¼Çµï¤ÎÄù¤áÊý¤â¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½¡Ø»þ¤¬Íè¤¿¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤ÄºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡ËÍ¤Î¡ÈÁ´¤Æ¡É¤Ç¤¹¤Í¡£18ºÐ¤Î°ìÈÌ¿Í¤À¤Ã¤¿ËÍ¤¬Åì±Ç¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¡¢»þÂå·à¤ÎÀ¤³¦¤ò¤¤¤í¤¤¤í¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·Ð¸³¤ä¤½¤Î»þ¤Îº¬À¤È¤«¤¬¡È´ðÁÃ¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£µÈËÜ¤Î¤³¤Î¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤·Ý¿ÍÀª¤ÎÃæ¤Ç²¿¤È¤«À¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅì±Ç¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡È´ðÁÃ¡É¤¬¥¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¿·´î·à¤ÎºÂÄ¹¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î»þÂå·à¤ÇÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ï¡¢¤â¤¦ËÍ¤Î·ÝÇ½¿ÍÀ¸¤Î¡ÈÁ´¤Æ¡É¤Ç¤¹¡£
¢£µÈËÜ¿·´î·àºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î¡È¥¢¥¡É¤ò¿¼·¡¤ê¡¡¡ÖÀäÂÐÊ¨¤«¤»¤Æµ¢¤é¤·¤Á¤ã¤ë¡ª¡×
¡½¡½2023Ç¯¤Ë¿·´î·à¤ÎºÂÄ¹¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤«¤é´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡¡Æü¡¹¡¢³Ø¤Ó¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ºÂÄ¹¤È¤¤¤¦¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾ï¤ËÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£°ÊÁ°¡¢Åìµþ¤Î¡Ö¥ë¥ß¥Íthe¤è¤·¤â¤È¡×¤Ç¿å¶Ì¤ì¤Ã¤×¤¦Ââ¤È¤·¤ÆºÂÄ¹¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢ºÂÄ¹¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÁ´ÂÎ¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤·¤«¤â¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È³Ø¤Ù¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤éËÍ¤¬Âçºå¤ËÍè¤Æ¿·´î·à¤ÎºÂÄ¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÂ°÷¤¬130¿Í¤â¤¤¤Æ¸ÄÀ¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤¬¡¢¤Þ¤¡ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¿Í¤Ø¤ÎÈ½ÃÇ¤Î»ÅÊý¤Ï¤º¤Ã¤È³Ø¤Ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤·¤ó¤É¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¿·´î·à¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤ÄÁ°¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¿·´î·à¤Ï¡¢Ëë¤¬³«¤¤¤Æ°ìÈ¯ÌÜ¤«¤é¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë·Ý¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿¾Ð¤¤¤òÏ¢È¯¤·¤¿¸å¤ËµÙ·Æ¤ò¶´¤ó¤Ç¿·´î·à¤¬Æþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦µ¤¤òÈ´¤¤¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸ÅÅµ·Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¿·´î·à¤ÎÁ°¤Ë½Ð±é¤¹¤ë·Ý¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÉ¤à¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¡¢ºÙ¤«¤¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Á¡ºÙ¤ËÃúÇ«¤Ë¥é¥¤¥ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò°ì¤Ä¤º¤Ä²¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤·µÒÀÊ¤¬½Å¤¿¤¤¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Ê¤á¤ó¤Ê¤è¡£ÀäÂÐ½Å¤¤¶õµ¤¤Çµ¢¤é¤µ¤Ø¤ó¤¾¡ª¡¡ÀäÂÐÊ¨¤«¤»¤Æµ¢¤é¤·¤Á¤ã¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ¶½Ê³¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Û¤Ü¥Ï¥º¥ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¿·´î·à¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤µ¤ó¤Î¥®¥ã¥°¡Ö¤¤¤£¤è¤©¡Á¡×¤òÆü¾ï¤Ç»È¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¤³¤ì¡¢»È¤¤Êý¤ò¼þ¤ê¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥¢¥¤Á¤ã¤ó¡¢¤³¤³ºÂ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ö¤¢¡¢¤É¤¦¤¾¤É¤¦¤¾¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤½¤³¤Ï¡Ø¤¤¤£¤è¤©¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¤Í¤ä¡×¤È¤«¡¢¡Ö¼Ì¿¿¡¢»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×¡Ö¤¢¡¢¤É¤¦¤¾¤É¤¦¤¾¡×¡Ö¤½¤³¤Ï¡Ø¤¤¤£¤è¤©¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ä¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¤â¤¢¤ê¤Ê¤ó¤ä¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤Ï¿·´î·à¤ÎÉñÂæ¤Ç¤·¤«»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤Î³§¤µ¤ó¤¬²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤Î¡Ø¤¤¤£¤è¤©¡Á¡Ù¤òµá¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯Ãí°Õ¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ë¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¼«Í³¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤È¡¢¥¢¥¤µ¤ó¤¬ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä»þ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡¡À¼¤¬Ì¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤«¤¤²Ã¼¾´ï¤ò²È¤«¤é¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤±¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î°Ø»Ò¤Î¿¿²£¤ËÃÖ¤¤¤Æ¾øµ¤¤¬¥Ö¥ï¡¼¤È½Ð¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¥Þ¥Ì¥«¥Ï¥Ë¡¼¤ä¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤òÀÝ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿²¤ë»þ¤Ë¼ó¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ²Ã¼¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ø»þ¤¬Íè¤¿¡Ù¤Î»þ¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶«¤Ö¤·¡¢¹æµã¤¹¤ë¤·¤Ç¡¢À¼¤¬¥«¥¹¥«¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¤ä¤ëÁ°¤«¤éÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ç¤â¤¦ÌµÍý¤ä¤ê¤Ë¤Ç¤â¡Ö¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÎÎÏÅª¤Ë¤â¡¢·Î¸Å¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë»þ´ü¤Þ¤Ç¤Ë¶Ú¥È¥ì¤ä±¿Æ°¤ÎÎ¾Êý¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ú¥È¥ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Åá¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÅá¤ò¿¶¤ê²ó¤»¤ë¶ÚÆù¤À¤±¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²þ¤á¤Æ¡¢¡Ø»þ¤¬Íè¤¿¡ÙÅìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¡¢¡ÈÇ®¤µ¡É¤ÏÀäÂÐÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¤ÎÊý¤â¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ÎÊý¤â¡¢¼¡¤ÎÆü¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¿ÍÀ¸¤¬Á÷¤ì¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ê¼Ì¿¿¡§¹âÌî¹Èþ¡¡¼èºà¡¦Ê¸¡§óîÆ£·Ã¡Ë
¡¡¡ØµÈËÜ¿·´î·à¥¢¥¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö»þ¤¬Íè¤¿¡×¡ÁÀ¸¤ÍÍ¤ò´Ó¤¤¤¿ÃË¤¿¤Á¡Á¡Ù¤Ï¡¢Åìµþ¡¦YOSHIMOTO ROPPONGI THEATER¤Ë¤Æ7·î25Æü¡¦26Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦¥á¥Ë¥³¥ó ¥·¥¢¥¿¡¼Aoi¤Ë¤Æ8·î1Æü¡¦2Æü¾å±é¡£