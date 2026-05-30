球団公式SNSが脚光

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は、メジャー1年目ながらここまで本塁打（20本）、打点（41打点）でリーグトップに立つなど、打撃面でチームを牽引する。球団公式SNSはファッションに脚光。デニムで決めた1枚に熱い視線が注がれている。

グラウンド外でも視線が集中した。

椅子に座ってカメラの前ではにかむ村上。イベント出席時の一コマとして捉えられた1枚では上下デニムの装い。チームメートがスーツのセットアップで写る中、ラフながらも上品さを漂わせるファッションで存在感を放っていた。

ホワイトソックス公式インスタグラムが「身だしなみを整えてカッコいい」とつづって実際の写真を公開。プレー中とは異なる印象を放つ村上に、ネット上では米ファンから続々と反響が寄せられた。

「おぉ、ムネよ」

「ムネの衣装が圧倒的ベストだ」

「契約延長しろ！」

「ムネのデニム姿だ!!」

「ムネはファッションが分かっているな」

「ムネはイケてるねぇ」

「上下デニムスーツはとんでもないな」

「ムネの時計の趣味が抜群だ」

村上はここまで56試合に出場し、打率.242、20本塁打、41打点。OPSは.947をマーク。29日（日本時間30日）から、本拠地でタイガースとの3連戦に臨む。



（THE ANSWER編集部）