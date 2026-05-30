北海道南部近海でのスルメイカ漁が６月１日、解禁される。

函館水産試験場の５月下旬の資源調査では、日本海側の漁場での漁獲がなく、専門家は「漁期序盤の漁獲は期待できないのではないか」と厳しい見方を示す。

同試験場調査研究部が５月下旬、松前沖と青森県沖の２地点で調査したところ、イカ釣り機での漁獲数はゼロとなり、２００１年の調査開始以来、最低となった。また、青森県沖でタモ網で採集した個体は６センチ以下だったという。

北海道大大学院水産科学研究院の中屋光裕准教授は、道南近海への北上が進んでいないと指摘した上で、「すでに北上していても、イカ釣り機で釣るのが難しい小型の個体しかいない。漁期序盤はまとまった漁獲は難しい」と分析。国立研究開発法人水産研究・教育機構の浮魚資源部松井萌（はじめ）主任研究員は「今北上している資源の全体量や、道南にたどり着く量もわからない」と予測の難しさを話す。

函館市入舟町の函館漁港では２９日、市や漁協関係者ら約７０人が祈願祭を行い、安全な操業と豊漁を願った。昨年は水揚げが好調な中、小型船の漁獲可能量（ＴＡＣ）が上限を超過し、一時休漁を強いられた。市漁業協同組合所属の漁師、田原正明さん（６６）は「燃料費も高くなっていて、負担は少なくないが、函館はやっぱりイカの町。イカがとれることを期待して、ひとまず海に出てみたい」と話した。